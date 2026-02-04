Enhetschef Krisberedskap och Civilt försvar
Läkemedelsverket / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som chef hos oss på Läkemedelsverket agerar du med engagemang, mod och tillit med siktet inställt på helheten och det gemensamma uppdraget. Tillsammans arbetar vi för människors och djurs hälsa - för ett bättre Sverige, idag och i framtiden.Vill du vara med och bygga upp en viktig verksamhet som samtidigt stärker hela samhällets beredskap? Enheten för krisberedskap och civilt försvar söker en enhetschef som vill vara med och bidra i vårt viktiga arbete.
Vår verksamhet
Läkemedelsverket är en beredskapsmyndighet inom sektorn Hälsa, vård och omsorg, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Socialstyrelsen som är sektorsansvarig.
Enheten har som uppgift att leda, samordna och följa upp myndighetens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Enheten ansvarar också för att leda och samordna vakthavande tjänsteman i beredskap (TiB). En annan viktig uppgift handlar om att samordna samverkan med externa aktörer inom ramen för totalförsvarsarbetet.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker dig som vill vara med och leda enhetens verksamhet och tillsammans med medarbetarna bidra till hela myndighetens arbete inom området.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Enheten består av en handfull medarbetare med olika kompetenser inom beredskapsområdet. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med medarbetarna vidareutveckla ett strukturerat och systematiskt beredskapsarbete för hela myndigheten. Ni ska tillsammans stödja organisationen i uppbyggnaden av upp en robust krisberedskap och vägleda utvecklingen av myndighetens roll inom totalförsvaret. I detta arbete skapar du tydlighet, följer upp och ger stöd för att utveckla enhetens arbete framåt.
Du säkerställer att enheten har rätt kompetens för att lösa uppdraget och företräder verksamheten både internt och externt. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde Användning och rapporterar till dess direktör.
Eftersom enheten är under uppbyggnad behöver du trivas med att arbeta i en föränderlig miljö där du tillsammans med dina medarbetare utvecklar verksamheten. Du skapar goda relationer och för en proaktiv dialog, både internt och externt, för att hitta pragmatiska och effektiva lösningar.Bakgrund
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning, i kombination med flerårig erfarenhet av arbete inom beredskapsområdet.
Du har erfarenhet av ledarskap och av att arbeta såväl strategiskt som operativt med beredskapsfrågor inom offentlig verksamhet. Du har lett projekt rörande exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, krisledning, förmågebyggande eller andra relevanta områden.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från arbete vid beredskapsmyndighet, om du har arbetat med sektorssamverkan och har erfarenhet av att bereda myndighetsärenden.
Dina personliga egenskaper
Du fattar välavvägda beslut, har förmåga att prioritera och delegera och du utvecklar goda relationer och når resultat genom nära samarbete med andra. Du har ett genuint intresse att leda och månar om att medarbetarna och enheten når sin fulla potential. Du är noggrann och transparent kring brister och utmaningar och är aktiv i förbättringsarbete.
Du samarbetar gärna med olika kompetenser inom organisationen och har lätt för att förklara och förankra både skriftligt och muntligt. Din prestigelöshet gör att du samarbetar professionellt och trevligt, och du trivs med att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för Krisberedskap och Civilt försvar
Diarienummer: 2.4.1-2026-010119
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta direktör Veronica Arthurson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9724059