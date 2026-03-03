Enhetschef Korttidsverksamhet för barn och ungdomar
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla korttidsverksamheten för barn och ungdomar i Mölndals stad! Korttidsverksamheten omfattar insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice, ledsagning barn, kontaktpersoner, stödfamilj och familjehem. Det är tre enhetschefer som ansvarar för insatserna. Aktuell tjänst avser ansvar för ett korttidshem och en enhet inom korttidstillsyn.
Du kommer att vara del av en driven och engagerad ledningsgrupp som arbetar för att göra skillnad! Utöver korttidsverksamhet ansvarar området även för daglig verksamhet och personlig assistans. I ledningsgruppen ingår 10 enhetschefer och en metodutvecklare.
Vägledande principer för vårt ledningsarbete är att vi ser till "helheten" och att vi är en "lärande organisation". Som enhetschef ansvarar du för ledning och utveckling av enheten och har personal- och budgetansvar samt ingår i ledningsgruppen på verksamhetsnivå. Du bidrar aktivt till områdets utvecklingsarbete och samverka med såväl interna som externa aktörer. I Mölndal skapar vi förutsättningar för samverkan mellan stadens chefer genom ett staden övergripande chefsnätverk.
En vägledande styrprincip inom staden är att arbeta tillitsbaserat. Ett tillitsbaserat arbetssätt fokuserar på kärnverksamheten och att beslut fattas så nära brukaren som möjligt. Det kräver krävs att vi tänker nytt och tillsammans med både brukare och medarbetare! Som stöd i det arbetet finns utsedda strategigrupper inom funktionsstöd med enhetschefsrepresentanter och verksamhetschefer samt relevanta stödresurser.
Medarbetarnas kompetens är ett prioriterat område för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Inom funktionsstöd arbetar vi strukturerat med metodstöd till all personal som leds av stödpedagoger och metodutvecklare. Alla enheter har tillgång till stödpedagog för metodstöd. Vi har också utvecklat ett arbetssätt för att stärka och utveckla personalens kompetens genom den s.k. "kunskapsfabriken" där personal får möjlighet att arbeta konkret med både fysiska och digitala hjälpmedel.
Vi hoppas att du blir intresserad och vill bidra med ditt engagemang och din kompetens!Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en högskolexamen i första hand med pedagogisk eller social inriktning som arbetsgivaren finner lämplig.
Du har tidigare arbetat som chef med ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi och vi vill att du har erfarenhet av att leda personal som möter brukare med omfattande stödbehov.
Tidigare erfarenhet av korttidsverksamhet samt bemannings- och schemaplaneringsfrågor är meriterande.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
