Enhetschef kommunikationsenheten Skövde kommun

Vill du vara med och utveckla Skövdes kommun kommunikativa förmåga och jobba med människor som brinner för kommunikation i alla dess former? Då är denna tjänst något för dig.
Kommunikationsenhetens uppdrag är att övergripande ansvara för kommunens kommunikation i syfte att bidra till att kommunen når sina mål och går mot Vision Skövde 2040.
Kommunikationsenheten, som du som enhetschef leder i det dagliga arbetet, är en del av avdelning kommunikation och kontaktcenter där kommunikationschefen är avdelningschef.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som enhetschef för kommunikationsenheten ansvarar du för att bidra till utveckling och samordning av kommunens övergripande kommunikationsarbete. Du säkerställer att kommunikationen stödjer kommunens vision, mål och värderingar samt bidrar till professionell, tillförlitlig och tillgänglig kommunikation.
Ditt uppdrag innebär att utveckla, samordna och driva det dagliga arbetet på kommunikationsenheten. Du har verksamhetsansvar för kommunens övergripande planerade kommunikation, presstjänst, strategiska kommunikationsstöd, digitala kanaler, grafisk profil, foto och rörlig bild. Kommunikationsenheten ansvarar även för utveckling och förvaltning av kommunens webbplattform och intranätplattform, där vi också samverkar med andra kommuner, bolag och förbund. Du arbetar nära kommunikationschefen i såväl strategiska som operativa frågor. Du behöver själv vara en skicklig kommunikationsstrateg då rollen innebär att enhetschefen har förmåga att stötta verksamheter, chefer och ledningsgrupper vid behov. Du har en viktig roll i kommunens krisledning och förväntas delta i utvecklingsarbete inom området.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har:
* Akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig
* Erfarenhet av att leda projekt eller grupper inom området kommunikation
* Erfarenhet och kunskap inom budgetarbete
* Erfarenhet av att driva och utveckla kommunikation i en komplex och politiskt styrd organisation
* Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
* God kunskap samt erfarenhet av att arbeta med digitala kommunikationsverktyg
* God förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift
Meriterande för tjänsten är:
* Dokumenterad erfarenhet från arbete med media och kunskap i att hantera pressfrågor
* Erfarenhet av arbete i en kris/stabsorganisation eller i en verksamhet med höga krav på beredskap och snabb kommunikation
* Erfarenhet av att prata inför stora grupper, hålla utbildningar och workshops
* Erfarenhet och kunskap inom kriskommunikation
Som person arbetar du strukturerat enligt en tydlig process, där du organiserar, planerar och slutför dina uppdrag på ett effektivt sätt. Vi ser att du är duktig på att ta initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa nya relationer samt har en god förmåga att hantera stress på ett konstruktivt sätt. I rollen är det också viktigt att kunna tänka strategiskt samt ha ett brett perspektiv på frågor. Din strategiska förmåga innebär att du ser frågors långsiktiga betydelser och har en förmågan att anpassa dig utefter dessa. Om förutsättningar eller omständigheter ändras ser vi att du har en god förmåga att snabbt kunna ändra synsätt och tillvägagångssätt.
Första intervjuer för tjänsten kommer att hållas 12 samt 13 november.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
