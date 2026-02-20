Enhetschef kommunikation
2026-02-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningens övergripande uppdrag är att driva och utveckla Region Gotlands kommunikativa förmåga och stärka regionens varumärke.
Avdelningen har tre enheter: kommunikationsstöd, regionupplysning och Almedalsveckans kontor. Chef för avdelningen är kommunikationsdirektören.
Tjänsten som enhetschef är placerad på enheten för kommunikationsstöd vars uppdrag är att stödja övriga delar av organisationen i sitt kommunikativa arbete. En central del av arbetet är att förvalta och utveckla regionens gemensamma kanaler - webbplats, intranät, mediabank och sociala medier.
Enheten består av ett engagerat kommunikationsteam med olika specialistkompetenser. Inom teamet finns bland annat en pressekreterare och ett redaktionellt team som samordnar nyheter och andra kommunikationsinsatser i de regiongemensamma kanalerna. Enheten ansvarar dessutom för regionens övergripande kriskommunikation.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef för kommunikationsstöd har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens arbete på både kort och lång sikt. Rollen innebär ett nära samarbete med kommunikationsdirektören.
Du har arbetsmiljöansvar för cirka tio medarbetare och ansvarar för medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal samt individuella kompetensutvecklingsplaner. Rekrytering och planering av introduktion för nya medarbetare ingår i dina arbetsuppgifter, liksom budgetansvar med ekonomisk planering och löpande uppföljning.
Uppdraget som enhetschef kräver ett tryggt och närvarande ledarskap som bygger på tillit och god förmåga att göra välgrundade prioriteringar i vardagen. Vid tillfälliga arbetstoppar förväntas du även kunna utföra vissa operativa kommunikationsinsatser. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och i regionens förvaltningsövergripande kommunikationsnätverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig. Du har flera års erfarenhet av både strategisk och operativt arbete med kommunikation samt flerårig erfarenhet av att arbeta som chef. Vi ser även att du har erfarenhet från offentlig sektor. Har du utbildning inom ledarskap eller erfarenhet från projektledning ser vi det som meriterande så även körkort.
Som person är du strukturerad, utvecklingsorienterad och har förmåga att göra välgrundade prioriteringar. Du tar stort ansvar för dina uppdrag, deras genomförande och resultat. Som ledare är du trygg, tydlig och närvarande; du motiverar, delegerar och ger ditt team de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang samt delaktighet.
Du är en engagerad och initiativrik kommunikatör som har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du bygger snabbt goda relationer och samarbetar smidigt med andra. Du trivs med en kombination av strategiska och operativa uppgifter, är handlingskraftig och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att bli en del av Region Gotland!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
