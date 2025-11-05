Enhetschef kart-och lantmäterienheten
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2025-11-05
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd; Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Sandviken är värdkommun, det vill säga nämndens och förvaltningens säte. Förvaltningen har bland annat i uppdrag att hantera myndighetsfrågor inom lantmäteri, plan-, bygg-, miljö- och hälsa.
Som medarbetare på VGS är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. VGS arbetar för en långsiktigt hållbar och god livsmiljö i de tre kommunerna med sammanlagt 53 000 medborgare. Du har i detta arbete chans att få vara delaktig och bidra till utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare för ca 90 medarbetare.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
• semesterväxling
• friskvårdsbidrag
• hälsofrämjande aktiviteter
• extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
• personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens samhälle med hjälp av geodata och digital innovation?
Vår nuvarande enhetschef har valt att ta nästa steg i karriären och återvänder till Dalsland för nya spännande möjligheter. Vi söker därför nästa strategiska och nytänkande chef som vill fortsätta att utveckla vår kart- och lantmäterienhet och ta den till nästa nivå. Här får du ett meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att arbeta i framkant med ny teknik och digital utveckling. Du blir en del av en kultur och arbetsmiljö där helhetssyn, samverkan och dialog står i centrum.
Du får en nyckelroll i att driva digital transformation, effektiv data-användning och smart samhällsplanering. Detta i en tid då geodata är viktig för både tillväxt, demokrati, säkerhet, klimatåtgärder, samhällsplanering och medborgarnära tjänster.
Att skapa värde genom samverkan är centralt i rollen, liksom att bygga en kompetensstark, modig och framtidsorienterad organisation. Som chef för enheten leder du engagerade medarbetare fördelade på fyra team inom kart-, mät-, drönar-, GIS- och lantmäteriområdet. Du har ett helhetsansvar för verksamheten och driver utvecklingen framåt med fokus på kvalitet, innovation och samverkan. Du arbetar nära både interna och externa aktörer och är en viktig kraft i att implementera digitalisering, automatisering och AI i våra processer.
Vi erbjuder dig:
• Ett samhällsviktigt uppdrag med stor påverkan på tillväxt, demokrati och medborgarnära tjänster.
• Möjlighet att arbeta i framkant med ny teknik och vara med och forma framtidens geodatatjänster.
• Ett flexibelt arbetssätt och ett kollegialt kunskapsutbyte som stärker både dig och organisationen.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en erfaren chef och ledare som har ett coachande och tryggt förhållningssätt. Du inspirerar till utveckling och innovation samt har god kunskap om ny teknik och användarbeteenden. Rollen kräver att du har god förståelse för verksamhetsområdet och ett strategiskt perspektiv i både beslut och riktning. Du har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift. Vi ser att du har relevant högskoleutbildning inom till exempel geomatik, lantmäteri, samhällsbyggnad, geografi, systemvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet ser vi det som meriterande.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kommer att hanteras enligt organisationens processer samt gällande lagstiftning.
Välkommen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning där vi tillsammans skapar framtidens samhälle!
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kontakt
Förvaltningschef
Yvonne Andersson yvonne.andersson@sandviken.se 026-241153 Jobbnummer
9590841