Enhetschef Intensivvårdsavdelningen
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2026-07-19
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Intensivvårdsavdelningen
Inom verksamheten AnOpIVA Visby bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård och intensivvård i nära samverkan och samarbete med övriga verksamheter inom Region Gotland.
Intensivvårdsavdelningen bedriver allmän intensivvård och under jourtid erbjuder vi även vård av postoperativa patienter. Vi har fem vårdplatser och är cirka 50 medarbetare. Intensivvårdsavdelningen på Visby Lasarett söker nu en enhetschef som vill vara med och utveckla intensivvårdsavdelningen tillsammans med medarbetarna.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för IVA inom AnOpIVA Visby har du ett övergripande ansvar för intensivvårdsavdelningen med fokus på medarbetare, verksamhetsutveckling och strategisk planering. Du har stöd av en biträdande enhetschef som tillsammans med dig bidrar till den dagliga driften, verksamhetsutvecklingen och ett nära ledarskap i verksamheten.
Tillsammans leder ni arbetet för cirka 50 specialistsjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningen. I uppdraget ingår även ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, verksamhetens ekonomi, utrustning, kvalitet, avvikelsehantering och utveckling. Arbetet bedrivs i nära samverkan med medarbetarna, där flera har särskilda ansvarsområden inom kompetensutveckling och kvalitetsarbete.
Ett av dina viktigaste uppdrag är att stärka arbetsmiljön med målet att både behålla och attrahera kompetenta medarbetare.
Du har även en central roll i Visby lasaretts och Region Gotland kontinuerliga förbättringsarbete, där fokus ligger på att utveckla effektiva samarbetsformer, skapa förutsättningar för anpassning till förändrade behov samt säkerställa en god och patientsäker vård.
Du är direkt underställd verksamhetschefen för AnOpIVA och arbetar nära både denne och verksamhetens ledningsgrupp.
Vem är du?
Vi söker en trygg och stabil ledare som kan fokusera på rätt saker även i stressade situationer och som lätt anpassar sig till verksamhetens skiftande behov. Du trivs i en föränderlig miljö och arbetar mot långsiktiga mål samtidigt som du justerar planer utifrån nya förutsättningar. Du är nyfiken på utveckling och vill växa tillsammans med din avdelning.
Du är en tydlig och engagerande ledare som genom lyhört samarbete skapar delaktighet, motiverar andra och bygger goda relationer. Du kommunicerar tydligt, säkerställer förankrade budskap och följer upp arbetet på ett förtroendeskapande sätt, med god förmåga att förstå olika perspektiv.
Du arbetar strukturerat och självgående, tar ansvar, planerar och prioriterar effektivt samt har lätt för att delegera. Som ledare är du resultatinriktad och strategisk med drivkraft att omsätta idéer till konkreta resultat och bidra till ett positivt arbetsklimat där utveckling och arbetsglädje står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
AnOpIVA Jobbnummer
10006030