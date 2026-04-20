Enhetschef insats inom vuxenområdet
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2026-04-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Socialförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma en innovativ socialtjänst i framkant? Vi söker nu en ny kollega till vår ledningsgrupp inom vuxenområdet.
Inom vuxenområdet finns en bred mix av både myndighets- och insatsenheter. Våra chefer på insatssidan ansvarar för servicebostäder/stödboenden, boendestöd samt öppenvårds- och sysselsättningsverksamheter. Inriktningen är socialpsykiatri samt skadligt bruk och beroende och du tillhör verksamhetsområdets team med insatschefer.
Genom ditt närvarande och coachande ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer tillsammans med dina medarbetare och kollegor upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Du stimulerar, engagerar och motiverar dina medarbetare genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Vi har chefs- och ledarutbildningar, chefsmentorer och väl utvecklade stödfunktioner för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag som chef. Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara chef och ledare sedan tidigare samt har kunskap om socialt arbete avseende personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en processorienterad organisation samt har kunskap och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom socialtjänsten. Det är även meriterande med erfarenhet av arbetsmarknadsinriktade insatser.
Som person är du trygg i dig själv, har en god självkännedom och förmåga att skapa goda relationer. Du drivs av att se möjligheter till förbättring och kan anpassa dig utifrån förändrade krav och förutsättningar. Du arbetar mot uppsatta mål, är lösningsfokuserad och har en förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Vi tror även att du har lätt för att ta initiativ till samverkan i frågor utifrån såväl ett individperspektiv som verksamhetsperspektiv och att du utövar ett tillitsbaserat ledarskap.
Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens då vi tror att det är en viktig faktor för att både trivas och lyckas i rollen som enhetschef hos oss.
Vi förutsätter att du har passion och stort engagemang av att arbeta och leda verksamheten utifrån ett processorienterat syn- och arbetssätt samt att du delar vår värdegrund - "I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig".
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SS5/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Kalmar kommun, Socialförvaltningen
Kommunal
Marina Cras marina.cras@kalmar.se
9862900