Enhetschef insats inom vuxenområdet
2025-08-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vill du vara med och forma en innovativ socialtjänst i framkant?
Inom vuxenområdet finns en bred mix av både myndighets- och insatsenheter och du ingår i ledningsgruppen. Våra chefer på insatssidan ansvarar för servicebostäder/stödboenden, boendestöd samt öppenvårds- och sysselsättningsverksamheter. Inriktningen är socialpsykiatri och skadligt bruk och beroende och du tillhör verksamhetsområdets team med insatschefer.
Genom ditt engagerade ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer tillsammans med dina medarbetare och kollegor upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Du stimulerar, engagerar och motiverar dina medarbetare genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Vi har chefs- och ledarutbildningar, chefsmentorer och väl utvecklade stödfunktioner för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag som chef. Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling.Profil
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara chef och ledare sedan tidigare samt har kunskap om socialt arbete avseende personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Det är meriterande om du även har kunskap om och/eller erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom socialtjänsten.
Som person är du trygg i dig själv, har en god självkännedom och förmåga att skapa goda relationer. Du drivs av att se möjligheter till förbättring och kan anpassa dig utifrån förändrade krav och förutsättningar. Du arbetar mot uppsatta mål, är lösningsfokuserad och har en förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Vi tror även att du har lätt för att ta initiativ till samverkan i frågor utifrån såväl ett individperspektiv som verksamhetsperspektiv och att du utövar ett tillitsbaserat ledarskap.
Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens då vi tror att det är en viktig faktor för att både trivas och lyckas i rollen som enhetschef hos oss.
Vi förutsätter att du har passion och stort engagemang av att arbeta och leda verksamheten utifrån ett processorienterat syn- och arbetssätt samt att du delar vår värdegrund - "I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig".
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Antal tjänster
1
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-08-24Referensnummer för detta jobb
C263420Kontaktuppgifter för detta jobb
Ann-Charlotte Hedström
Tf. förvaltningschef
010-3522115ann-charlotte.hedstrom@kalmar.se
Malin Holgert
Verksamhetschef
010-3522117malin.holgert@kalmar.se
Fackliga företrädare
Heidi Köhler
Akademikerförbundet SSR
010-3522156heidi.kohler@kalmar.se
Kommunal
010-4428462kalmar.sydost@kommun.se
Sofia Ekström
Vision
010-3522163sofia.ekstrom@kalmar.se
Övrig information
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Så ansöker du
