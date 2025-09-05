Enhetschef Insamling Till Nsr
Vi söker en driven och engagerad Enhetschef Insamling till NSR
Vill du vara med och utveckla framtidens avfallsinsamling i nordvästra Skåne? Som enhetschef för Insamling får du ansvaret för en verksamhet med stor samhällsnytta och ett tydligt hållbarhetsuppdrag - att samla in och ta hand om regionens avfall på ett effektivt, säkert och miljösmart sätt.
Vi erbjuder Hos NSR blir du en del av en värderingsstyrd organisation som arbetar för ett mer cirkulärt samhälle. Du kommer att leda enheten Insamling, som utför och ansvarar för den del av insamlingen som bedrivs i egen regi (Helsingborg och Höganäs). I våra övriga ägarkommuner sker insamlingen på entreprenad, men Insamlingsenheten är alltid en central samarbetspart.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till hållbar utveckling.
En bred chefsroll med ansvar för både drift och utveckling.
Ett engagerat team på cirka 100 personer, fördelade på flera funktioner.
Goda möjligheter att påverka, utveckla och modernisera verksamheten.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter Som Enhetschef Insamling har du det övergripande ansvaret för enhetens samtliga team och verksamhetsområden. Ditt uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheten med ansvar för budget, resultat, personal och arbetsmiljö.
Enheten består av fyra team med egna arbetsledare:
Insamling - ansvarar för skiftesgående dagliga hämtning av hushållsavfall, grovavfall och andra insamlingsflöden.
Service & Lager - sköter kärlhantering, reparationer, utbyten, anskaffning och lagerhållning.
Verkstad - koordinerar och utför löpande underhåll, service och besiktning samt reparation av fordon (60-70 fordon, huvudsakligen sopbilar).
Planering och administration - arbetar med ruttoptimering, systemstöd och personalplanering för enheten.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och utveckla enheten och dess arbetsledare med ett delegerat personalansvar.
Säkerställa att insamlingen sker enligt lagstiftning, avtal och kvalitetskrav.
Arbeta aktivt med arbetsmiljö, säkerhet och kompetensutveckling.
Driva förändringsarbete för ökad effektivitet, digitalisering och mätbarhet.
Samverka internt med rådgivning, kundservice, ekonomi och andra stödfunktioner samt externt med entreprenörer, leverantörer och kommunala aktörer.
Du rapporterar till Avdelningschef Drift & Underhåll och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med enhetscheferna för ÅVC (Återvinningscentraler), Behandling, Miljö och Anläggning. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Helsingborg, Makadamgatan 8.
Vi söker dig Vi tror att du har erfarenhet från transport-, logistik- eller avfallsbranschen, där du haft ansvar för drift, personal och budget. Du är van att leda både kollektivanställda och tjänstemän, och trygg i samverkan med fackliga parter.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet som chef/ledare i en driftintensiv miljö.
Kunskap inom personalintensiv ruttplanerad logistik. Fleet Management, underhåll och verkstadsdrift för tyngre fordon.
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar.
Vana att arbeta med nyckeltal, uppföljning och verksamhetsstyrning.
Körkort B samt hög IT-vana och mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Personliga egenskaper Vi söker dig som är en tydlig, drivande och närvarande ledare. Du leder, motiverar och ger dina medarbetare befogenheter att nå gemensamma mål, samtidigt som du samordnar grupper och följer upp resultat. Du tar initiativ, fattar beslut och sätter igång aktiviteter som leder till utveckling och konkreta resultat. Dessutom är du driven och sätter höga mål för både dig själv och verksamheten, arbetar hårt för att uppnå dem. Söker aktivt, i din vardag, nya utmaningar och förbättringsmöjligheter.
Vill du veta mer? I den här rekryteringen samarbetar NSR med Nexer Recruit. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Björn Larsson: bjorn.larsson@nexergroup.com
, 072-572 36 70.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Unionens representant Lennart Jensen: lennart.jensen@nsr.se
Akademikernas representant Lotta Lewis Jonsson: lotta.lewis-jonsson@nsr.se
Vi strävar efter mångfald och efter att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder men vårt förhållningssätt har vi gemensamt och det stödjer oss i vilka beteenden som leder till framgång. Centralt i detta är Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda.
Om NSR I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB - ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne - från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på www.nsr.se Ersättning
