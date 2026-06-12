Enhetschef inom verksamhet och produktledning
E-Hälsomyndigheten / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-06-12
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Är du en engagerad ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och utvecklas? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som enhetschef i vår linjeorganisation leder du ca 20 medarbetare och konsulter och du skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska skapa värde i vår agila nätverksorganisation.
Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp, som idag består av 2 enheter.
I rollen som enhetschef hos oss är ditt viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för dina medarbetare, både som individer och som team, att arbeta och utvecklas i rätt riktning. Vi är en organisation i tillväxt och förändring och du är en nyckelperson i att skapa trygghet i riktningen framåt. Du arbetar nära dina chefskollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Om enheten
Enheten för verksamhet och produktledning ansvarar för produktledning för avdelningens digitala tjänster och verksamhetskompetens och kravanalys för avdelningens digitala tjänster.
Du tillhör avdelningen för Digital Infrastruktur, sektionen för Tjänsteutveckling. Avdelningen har ca 130 medarbetare och ansvarar för att samordna en nationell digital infrastruktur, utvecklingen av hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och tandvårdens gemensamma digitala informationsförsörjning nationellt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning om minst 180 hp (120p i det tidigare systemet) inom relevant område, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
aktuell erfarenhet som chef
aktuell erfarenhet av agilt arbetssätt
erfarenhet av roadmap-arbete och produktstrategi
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av arbete inom vård-, hälso- eller omsorgssektorn
erfarenhet av arbete med informationsutbyte i ett ekosystem med olika typer av aktörer
erfarenhet av rollen business owner inom det agila ramverket SAFe (på minst tågnivå)
erfarenhet av att bygga upp en ny verksamhet i en organisation.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Camilla Björk: camilla.bjork@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Observera att våra svarstider kan vara längre än vanligt under sommarperioden och att vi har begränsad möjlighet att besvara frågor via telefon och e-post. Rekryteringsprocessen återupptas i augusti.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: https://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:935746/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital infrastruktur, Tjänsteutveckling Kontakt
HR-specialist
Gabriela Plachecka gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
9961276