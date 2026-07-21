Enhetschef inom Utredningsenhet barn och unga
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-07-21
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
1 plats(er).
Välkommen till ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag där du får möjlighet att leda ett kvalificerat socialt arbete för barn och unga samtidigt som du är med och utvecklar framtidens socialtjänst. Hos oss får du kombinera verksamhetsutveckling, ledarskap och samarbete för att skapa bättre förutsättningar för barn, familjer och medarbetare.
Vi söker nu en 1a linjens chef till Barn- och ungdomsenhet 1. Enheten arbetar riktat mot ett s.k. utsatt område och har sitt kontor i Gottsunda centrum. Här har du möjlighet att arbeta lokalt, nära de vi är till för, samtidigt som du får fördelarna av att vara en del av en stor kommun med bred kompetens och goda stödfunktioner.
I Gottsunda finns flera verksamheter och funktioner samlade och vi arbetar aktivt för att stärka samarbetet mellan olika professioner och verksamheter för att skapa mer sammanhållna processer och bättre stöd för dem vi möter.
Till din hjälp har du drygt 20 medarbetare varav ca 19 är handläggare och två är teamledare som ansvarar för den dagliga arbetsledningen. Du kommer att ingå i område Utredning och uppföljnings ledningsgrupp med dina fem närmsta chefskollegor och områdeschef. Här får du både erfarna, hjälpsamma och trevliga kollegor med stark vilja att samarbeta, stötta varandra och ta gemensamt ansvar för områdets utveckling.
Som chef hos oss blir du en del av en stor och specialiserad verksamhet med bred kompetens, många specialistfunktioner och ett nära samarbete mellan olika delar av verksamheten. För att skapa goda förutsättningar för både kvalitet och hållbar arbetsmiljö inom hela avdelningen finns bland annat ett resursteam som stöttar verksamheter vid hög arbetsbelastning och utvecklingsledare som stödjer i kvalitetsarbetet. Vi ser våra medarbetare som vår främsta och viktigaste tillgång och har därför satsat på höjda löner och tydliga karriärvägar.
Som enhetschef har du även tillgång till dedikerade stödfunktioner såsom hr-partner, ekonom/ controller, administrativt stöd, samordnare och verksamhetsutvecklande funktioner. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa goda förutsättningar för chefer att fokusera på ledarskap, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
Läs här (https://www.uppsala.se/jobb/formaner-lon/)vilka
förmåner vi erbjuder dig som anställd i Uppsala kommun.
Ditt uppdrag
Socialtjänsten står inför en spännande omställning. Vi arbetar aktivt för att stärka barns och familjers delaktighet, involvera nätverk tidigare och skapa mer sammanhållna processer för dem vi möter. Vi vill att barn och familjer ska förstå varför de har kontakt med oss, vara delaktiga i processen och uppleva att deras nätverk ses som en resurs. Som enhetschef har du en viktig roll i att omsätta dessa ambitioner till praktiskt socialt arbete.
Som 1a linjens chef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet inom enheten och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete där du tillvaratar dina medarbetares idéer och förbättringsförslag.
I uppdraget ingår att:
skapa förutsättningar för ett rättssäkert socialt arbete av hög kvalitet
leda och utveckla medarbetare i ett kvalificerat och komplext uppdrag
driva och stödja utvecklingsarbete kopplat till delaktighet, nätverksarbete och samverkan
bidra till utvecklingen av arbetssätt som stärker kontinuiteten för barn och familjer
omsätta mål, vision och strategisk inriktning till konkret handling i vardagen
bidra till samsyn, lärande och samarbete både inom enheten och inom avdelningen
leda och utveckla arbetet utifrån Signs of Safety och bidra till att stärka barns, familjers och nätverks delaktighet i processenPubliceringsdatum2026-07-21Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av chefsuppdrag inom myndighetsutövande socialtjänst, med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Erfarenhet av utredningsarbete inom barn och ungdom myndighet är meriterande. Socionomexamen är ett grundläggande krav. Utbildning i Signs of Safety samt ledarskapsutbildning är meriterande.
Som ledare är du bra på att lyfta blicken från den egna verksamheten till helheten och vet att samarbete är grunden för en välmående och effektiv organisation. Genom ditt eget engagemang, din närvaro och ett tillitsbaserat ledarskap skapar du delaktiga och engagerade medarbetare som både vill och vågar. Du har förmåga att kombinera struktur och tydlighet med ett utvecklingsorienterat arbetssätt och vet att det skapar goda förutsättningar för lärande samtidigt som det leder till resultat.
Upplysningar
Frågor om tjänsten: områdeschef Siri Hallstan, 018-727 14 37. Frågor om rekryteringsprocessen: Britt Pedersen, 018-727 67 12.Vi planerar digitala intervjuer torsdag-fredag v. 33 samt tisdag v.34.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/ SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 2434. Kommunal, 010-442 8204. Sveriges psykologförbund, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018-727 8611. Vision, Sofia Venemalm, 018-727 1213.
Välkommen till ett roligt uppdrag!
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Giltigt arbetstillstånd ska kunna styrkas vid behov. Vi kräver utdrag ur belastningsregistret innan anställning. En anställning kan innebära krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Områdeschef
Siri Hallstan +46187271437 Jobbnummer
10008243