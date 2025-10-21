Enhetschef inom strategisk säkerhet i Stockholm
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Det här är ett jobb för dig som vill bidra i utveckling och leda i ett föränderligt och samhällsviktigt uppdrag. Försäkringskassans säkerhetsfunktion söker nu en enhetschef till område strategisk säkerhet som vill vara med och leda vår säkerhetsverksamhet in i framtiden.
Säkerhetsstyrning, säkerhetsskydd, nära ledarskap
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Din enhet består av 20 medarbetare som jobbar normerande och koordinerande med Försäkringskassans ramverk för säkerhet inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet och med ansvar för myndighetens signalskydd. Medarbetarna har sin placering på sex orter från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef ingår du i områdets ledningsteam och du är ett stöd för områdeschefen där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt tillitsbaserade ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och sin kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet i närtid inom något av områdena informationssäkerhet, säkerhetsskyddsanalys, exponering av säkerhetskänslig verksamhet eller erfarenhet som bedöms likvärdig
• har erfarenhet av direkt ledarskap i närtid inom något av ovanstående områden
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har relevant chefs- eller ledarskapsutbildning
• har formell utbildning i säkerhetsskydd
• har formell utbildning inom informationssäkerhet
• har erfarenhet från arbete med regelgivning
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Sundsvall eller Visby.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jan Hägglund, 010-114 17 37 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Ståhl, sara.stahl@forsakringskassan.se
, 010-114 15 35 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emily Pallin, 010-111 46 74, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 5 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
