Enhetschef inom sjukförsäkringen i Västerås
2025-10-30
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du en engagerad och tydlig ledare som vill göra skillnad? Här får du möjlighet att leda en enhet på cirka 18 medarbetare som ska skapa trygghet och hållbarhet, och bidra till att stötta individer tillbaka i arbete och egenförsörjning. Med personal- och resultatansvar får du en nyckelroll i att driva utveckling och samverkan - både internt och externt.
Nära ledarskap, samverkan och samarbete
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för medarbetarna i din enhet.
Genom ett situationsanpassat och nära ledarskap skapar du förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar för att nå uppsatta mål samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Du bygger tillit, främjar lärande, motiverar dina medarbetare och arbetar främst med kvalitativ måluppföljning.
Du representerar Försäkringskassan i externa samarbeten och arbetar både operativt och strukturellt i samverkan med andra organisationer. För att åstadkomma resultat tillsammans med våra olika parter, huvudsakligen Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård samt arbetsgivare, tar du stort ansvar och har en aktiv roll.
Din enhet består av cirka 18 medarbetare som har sin placering i Västerås. Du kommer att ingå i en områdesledning som har Mellansverige (Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro län, Värmland, Dalarna, Gävleborg) som område i uppdraget att stödja individer för återgång i arbete. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av totalt elva enhetschefer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
• har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av operativt ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda och bedriva verksamhet på distans
• har kunskap om och erfarenhet av arbete med regelverk som styr samordning och samverkan
• har erfarenhet av samverkan mellan olika organisationer, framför allt på strukturell nivå
• har god förståelse för Försäkringskassans och sjukförsäkringens uppdrag
• har goda kunskaper i sjukförsäkringens system.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Västerås.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Ann Sjöström, 010-116 33 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
, 010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Malin Jensen, 010-111 80 31 Saco-S: Jean Claude Nzobonimpa, 010-112 10 36 Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9580664