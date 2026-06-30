Enhetschef inom process och juridik i Göteborg
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2026-06-30
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor administrerar den sjukpenninggrundande inkomsten och kvalifikationen till socialförsäkringen. Verksamhetsområdet för rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Verksamhetsområdet består av två enheter och ett 50-tal medarbetare. I verksamhetsområdets ledningsgrupp har vi ett nära och stödjande samarbete. Till enheten med det handläggningsnära rättsliga stödet och processföring i domstol söker vi nu en enhetschef.
Nära ledarskap, förändring, hållbar arbetsplats
Som enhetschef hos oss har du ett nära samarbete med din närmaste chef, kollegorna i ledningsgruppen, dina medarbetare och verksamheten. Du behöver ha integritet, förmåga att tänka nytt och mod för att tillsammans med medarbetarna öka den rättsliga kvaliteten på avdelningen.
Som chef inom Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att enhetens verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder och styr utifrån tilltro, respekt och omtanke och med en helhetssyn på verksamheten. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som enhetschef ingår personalansvar samt resultat- och uppföljningsansvar för enheten. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera såväl kortsiktiga som långsiktiga krav på resultat och hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver. I din roll kommer du bland annat att arbeta nära juristerna, vilket kräver en mycket god förmåga att analysera och strukturera komplexa problem samt att identifiera och tydligt förmedla lösningar. Fokus i uppdraget är också att nyttja verksamhetsområdets samlade kompetens för att förbättra avdelningens rättsliga kvalitet.
Du har ett genuint intresse för att dela med dig av dina kunskaper och bidrar aktivt till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Som en skicklig kommunikatör, både på individ- och gruppnivå, representerar du Försäkringskassan i såväl interna som externa samarbeten och bidrar till att stärka våra relationer och vårt uppdrag.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har juristexamen och besitter en gedigen juridisk kompetens med förmåga att hantera komplexa rättsliga frågor
har god ledarskapsförmåga
har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
har chefserfarenhet
har erfarenhet av att leda på distans
har erfarenhet av att leda i förändring
har erfarenhet av verksamhetsutveckling
har goda kunskaper i socialförsäkrings-och förvaltningsrätt
har goda kunskaper i digitalisering-och dataskyddsrättsliga frågor
har god initiativförmåga och är lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde den 16 november 2026. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Göteborg eller Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Cornelia Englén, 010-112 71 78 (för frågor om tjänsten, har semester 22 juli - 13 augusti). HR-specialist: Hanna Granvik, hanna.granvik@forsakringskassan.se
, 010-113 45 09 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Pierre Lidström, 010-118 75 89, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9985377