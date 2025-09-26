Enhetschef inom personlig assistans
2025-09-26
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ger stöd och service till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef inom personlig assistans. Det är ett stimulerande chefsuppdrag med stort fokus på ledarskap och att skapa en meningsfull vardag för personer med rätt till stöd enligt LSS.
Som enhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschefen och har ansvar för din egen enhet. Du kommer också bli en del av ett team med cirka tio engagerade chefskollegor inom personlig assistans, boendestöd, LSS-team, korttid och AKL. Genom ett nära samarbete driver ni utvecklingen inom verksamhetsområdet - både strategiskt och operativt.
Din nya arbetsplats är belägen mitt i centrala Borås där du sitter tillsammans med resten av förvaltningens enhetschefer. Här finns också närheten till stödfunktioner så som HR, Kvalitet- och utveckling, Gemensam administration och Ekonomi.
Som enhetschef för personlig assistans har du verksamhetsansvar vilket innebär att du ansvarar för personal, arbetsmiljö, budget samt kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten. Du kommer att ha personalansvar för cirka 20 medarbetare. Beroende på verksamhetens behov kan antalet medarbetare ändras under anställningstiden. Tillsammans med dina medarbetare ska du verkställa beviljade insatser och arbeta för att våra brukare ska få omsorg av god kvalité.
Utifrån politiska och förvaltningsövergripande mål leder du dina medarbetare med ett nära ledarskap, följer upp och analyserar utfallet i dina enheter. Du kommer även samarbeta såväl internt inom förvaltningen som med externa parter och myndigheter. I tjänsten ingår det även administrativa arbetsuppgifter och schemaplanering tillsammans med samordnare.
Förvaltningen arbetar även med chef i beredskap vilket syftar till att medarbetarna ska ha möjlighet att nå chef med befogenheter att fatta beslut även utanför kontorstid. Detta sker på ett roterande schema fördelat på förvaltningens chefer 2 gånger om året.
Övrig information
Förutom ett meningsfullt arbete får du som chef i Borås Stad också ta del av ett gediget chefsutvecklingsprogram som ger dig som är ny chef i Borås Stad goda förutsättningar för ditt uppdrag. Som chef får du även tillgång till olika forum för dialog och stöd i ditt ledarskap. Borås Stad erbjuder också ett generöst flextidsavtal, semesterväxling och flera andra fina förmåner. Läs mer om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi rekryterar löpande och intervjuer kan komma att hållas innan ansökningstiden har gått ut. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen (180 hp) inom pedagogik, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har gedigen erfarenhet som chef med personalansvar. Kunskap och erfarenhet inom LSS, särskilt personlig assistans, är mycket meriterande.
Det är önskvärt om du har erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, AKK samt tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Kännedom om system som Heroma, Viva, MCSS, TimeCare, TES, Stratsys, KIA, Agresso eller Canea ses också som en fördel.
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap och som låter analys och reflektion vägleda dina beslut. Du är kvalitetsmedveten och arbetar proaktivt för att lösa utmaningar i verksamheten. Du har förmågan att se helheten och skapar engagemang genom ett nära ledarskap, där du stöttar och utvecklar dina medarbetare i det dagliga arbetet och i utvecklingen av enheten. Tillsammans arbetar ni för att nå förvaltningens mål om delaktiga brukare och en attraktiv arbetsplats.
Du som söker är en engagerad och samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta nära kollegor och andra verksamhetsområden för att driva utveckling framåt. Du deltar aktivt i förvaltningens utvecklingsprocesser och ser värdet i att bygga starka relationer både internt och externt. Du kommunicerar tydligt och professionellt och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga lämplighet.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
