Enhetschef inom måltid - konsultuppdrag
Experis AB / Chefsjobb / Åre Visa alla chefsjobb i Åre
2025-12-19
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Åre
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg och drivande enhetschef till ett konsultuppdrag inom kommunal måltidsverksamhet. Du får en central roll där du leder teamet och säkerställer att verksamheten levererar måltider med hög kvalitet - med fokus på ekonomi, arbetsmiljö och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
* Leda, motivera och inspirera medarbetare i det dagliga arbetet
* Ansvara för drift, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö
* Säkerställa att måltider håller hög standard och följer gällande riktlinjer
* Driva arbete kopplat till hållbarhet, minskat matsvinn och utveckling
* Samverka med verksamheter som skola och förskola för bästa möjliga måltidsupplevelse
Vi söker dig som har
* Dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
* Erfarenhet av personalfrågor och arbetsmiljöarbete
* B-körkort
* Meriterande: erfarenhet från måltidsverksamhet
Praktisk information
* Omfattning: heltid, dagtid 08:00-17:00
* Placering: på plats 5 dagar/vecka (ej distans)
* Systemmiljö: Visma PS, Agresso, Time Care
* Uppdragsperiod: 2026-01-19 till 2026-10-01Så ansöker du
Skicka in ditt CV - vi intervjuar löpande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och finns med som partner genom hela konsultuppdraget. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5a25408d-26c0-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ideal Shala Ideal.Shala@manpower.se Jobbnummer
9657121