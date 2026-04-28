Enhetschef inom IT Produktion i Sundsvall
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-04-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi är i ständig förändring och utveckling och här finns möjlighet att vara med och påverka. IT Produktionsuppdrag är att leverera drift och underhåll av IT-tjänster för att säkerställa att det finns rätt teknisk infrastruktur och kompetens samt att erbjuda driftstjänster även till andra myndigheter i Sverige.
Nära ledarskap, server plattformar, hållbar arbetsplats
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.
Din enhet består av 16 medarbetare som arbetar med Windows- och Linuxserver och har sin placering i Sundsvall. Enheten ansvarar för hela livscykeln för Windows- och Linuxservrar, från planering, utveckling och drift till förvaltning och avveckling. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av 14 chefer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har god ledarskapsförmåga
har erfarenhet av operativt och taktiskt ledarskap inom it-infrastruktur
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet gärna inom serverplattformar
Har erfarenhet av avtalshantering och upphandling inklusive leverantörshantering
Har erfarenhet av avgiftshantering
Har erfarenhet av it-tjänster och tjänstedesign inom storskalig verksamhet
Har erfarenhet av att leda medarbetare på distans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska tester användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chef: Nicola Lindwe, 010-114 7739 (för frågor om tjänsten), HR-specialist: Malin Skoglund, mailto:malin.skoglund2@forsakringskassan.se
010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen), Fackliga representanter är för ST Christina Lövgren, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Jobbnummer
9879383