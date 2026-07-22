Enhetschef inom interoperabilitet
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2026-07-22
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Är du en engagerad ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och utvecklas? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som enhetschef på sektionen för Interoperabilitet ansvarar du för en enhet med cirka 15 medarbetare. Du leder enhetens verksamhet, ingår i sektionens ledningsgrupp med dina enhetschefskollegor och rapporterar till sektionschefen. I rollen ingår personal-, verksamhets- och budgetansvar.
I rollen som enhetschef hos oss är ditt viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för dina medarbetare, både som individer och som team, att arbeta och utvecklas i rätt riktning. Kontaktytorna i jobbet är många och du nätverkar både internt och externt för att driva verksamheten framåt. Vi är en organisation i tillväxt och förändring och du är en nyckelperson i att skapa trygghet i riktningen framåt. Du arbetar nära dina chefskollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Sektionen för interoperabilitet ansvarar för nationella gemensamma specifikationer för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och LSS-verksamhet samt att ge stöd i syfte att öka användningen av specifikationerna. Sektionen ansvarar vidare även för samordning av informationsstyrning och informationsarkitektur för myndighetens digitala tjänster, samt standardiseringsarbete inom sektorn. Arbetet är helt centralt för den nationella digitala infrastruktur som E-hälsomyndigheten tar fram och sektionen stöttar därför även många andra delar av myndigheten i deras arbete. Sektionen består av tre enheter och totalt drygt 40 medarbetare. Sektionen är indelad i de tre enheter: Informationshantering, Nationellt releasecenter och Samordnad standardisering.
Vi söker just nu enhetschefer till två av dessa enheter.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
akademisk examen om minst 180 hp (120p i det tidigare systemet) inom relevant område
aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och budget för verksamhet inom hälsa, vård och omsorg samt digitalisering
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet som chef inom offentlig sektor
erfarenhet av interoperabilitet och standardisering inom sektorn hälsa, vård och omsorg på nationell nivå
erfarenhet av arbete inom sektorn hälsa, vård och omsorg
erfarenhet av samarbete med sektorns aktörer på nationell nivå.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Ronnie Kron: ext.ronnie.kron@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 13 augusti 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Observera att våra svarstider kan vara längre än vanligt under sommarperioden och att vi har begränsad möjlighet att besvara frågor via telefon och e-post. Rekryteringsprocessen återupptas i augusti.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: http://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:955662/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital infrastruktur, Interoperabilitet Kontakt
Rekryterande chef
Ronnie Kron ext.ronnie.kron@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
10009447