Enhetschef inom hemtjänsten Norrköping
Mervida AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-07-09
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Enhetschef till Mervida AB – Norrköping
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Mervida AB är ett omsorgsbolag på en spännande tillväxtresa med verksamhet inom boendestöd, hemtjänst och ledsagning. Idag är vi cirka 400 medarbetare fördelade på tio enheter i Stockholm och Norrköping.
Vi arbetar för att skapa en modern och kvalitetsdriven omsorg där människan alltid står i centrum. Genom professionalism, engagemang och ett gott bemötande vill vi göra verklig skillnad i människors vardag – både för våra kunder och våra medarbetare.
Nu söker vi en engagerad och erfaren enhetschef som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Norrköping tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Om rollen
Som enhetschef har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att leda, utveckla och följa upp det dagliga arbetet inom din enhet. Du skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet, god ekonomi och ett arbetssätt som följer gällande lagstiftning, avtal och interna riktlinjer.
Hos oss är ledarskapet tillitsbaserat. Vi tror på närvarande chefer som bygger goda relationer, skapar delaktighet och ger medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas. Du arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna känner engagemang, ansvar och arbetsglädje.
Du har ett tydligt ekonomiskt ansvar och arbetar med planering, uppföljning och styrning mot uppsatta mål. I rollen ingår personalansvar, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling samt att säkerställa en god samverkan med kunder, anhöriga och andra samarbetspartners.
Som enhetschef på Mervida blir du en viktig del av vår fortsatta utveckling. Vi tror på ett nära och tillitsbaserat ledarskap där våra chefer får mandat, stöd och möjlighet att påverka verksamheten. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och ledning i en organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på kvalitet, utveckling och samarbete.
Du blir en viktig del av Mervidas chefsgrupp och arbetar nära övriga enhetschefer och bolagets VD. Tillsammans utvecklar vi verksamheten med fokus på kvalitet, innovation och långsiktighet.
Vi söker dig som
Du är en trygg och engagerad ledare som motiveras av att utveckla både människor och verksamheter. Du trivs i en roll där du får kombinera ett strategiskt perspektiv med ett nära och operativt ledarskap. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att skapa goda relationer med både medarbetare, kunder och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla något av följande utbildningskrav:
Socionomexamen eller examen inom social omsorg.
Högskoleexamen om minst tre (3) års heltidsstudier inom beteendevetenskap eller hälso- och sjukvård, kompletterad med högskolepoäng i socialrätt.
Goda kunskaper i svenska språket, motsvarande lägst gymnasienivå eller Svenska som andraspråk 3, i både tal och skrift.
Om din högskoleutbildning inte omfattar ovanstående områden ser vi även att du har:
Dokumenterad kunskap inom arbetsrätt.
Goda kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom verksamhetsområdet.
Minst 24 månaders erfarenhet av arbete inom verksamheter som bedrivs enligt SoL och/eller HSL och som är inriktade mot äldreomsorg, funktionshinderområdet eller motsvarande.
Minst tre års sammanhängande erfarenhet i en ledande befattning med personalansvar inom verksamhet som bedrivs enligt SoL och/eller HSL, med inriktning mot äldreomsorg, funktionshinderområdet eller motsvarande.
Därutöver ser vi att du har:
Erfarenhet av ekonomiskt ansvar, budgetarbete och uppföljning.
God vana av digitala verksamhets- och kvalitetssystem.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
B-körkort.
Meriterande
Flerspråkighet är meriterande, exempelvis kunskaper i arabiska eller andra språk, då vi möter människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Det är dock inget krav.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg, tydlig och närvarande ledare som tycker om att skapa goda relationer och utveckla både människor och verksamhet.
Du är kommunikativ, strukturerad och har lätt för att prioritera även när tempot är högt. Samtidigt är du lyhörd och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra för att hitta de bästa lösningarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos Mervida får du möjlighet att arbeta i ett företag som växer och utvecklas. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka både verksamheten och din egen utveckling. Vi erbjuder ett nära stöd i ditt ledarskap och tror på samarbete, delaktighet och kontinuerligt lärande.Om tjänsten
Placering: Norrköping Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse. Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till Mervida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047369-2095067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mervida AB
(org.nr 556695-9226), https://karriar.aariya.se
Albrektsvägen 125B (visa karta
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603 53 NORRKÖPING Arbetsplats
Mervida Jobbnummer
9998498