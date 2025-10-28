Enhetschef inom Funktionsstöd och assistans | Tiohundra
2025-10-28
Som enhetschef inom Funktionsstöd och assistans får du vara med och utveckla en unik verksamhet där vi verkar för att bidra till livskvalitet och hälsa för våra invånare i Norrtälje kommun.
Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Här leder du arbetet för ett gruppboende, två dagliga verksamheter samt ett Resursteam. I rollen ingår ett både strategiskt och operativt ansvar för verksamheterna. Du har budgetansvar och följer upp måluppfyllelse genom effektiv resursplanering. Tjänsten innefattar ett helhetsansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö, samt rekrytering och bemanning. Du arbetar nära chefskollegor och andra verksamhetsområden för att främja ett enhetligt arbetssätt och stärka teamkänslan. Rapportering sker både till myndigheter och internt inom organisationen. Du har ett aktivt samarbete med avtalsansvarig och beställare på KSON, och driver förändringsarbete med fokus på digitalisering och utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Strategiskt och operativt ansvar för boende och daglig verksamhet
Budgetansvar och uppföljning av måluppfyllnad genom resursplanering
Verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar
Rekrytering, bemanning
Samverkan och nära samarbete med chefskollegor och andra verksamhetsområden för ett enhetligt arbetssätt och god teamkänsla
Rapportering till myndigheter samt internt i organisationen
Kommunikation och samarbete med avtalsansvarig och beställare på KSON
Förändringsarbete och digitalisering
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder omväxlande och stimulerande arbete i nära samarbete med chefskollegor och administratörer. Här finns utrymme för både självständigt arbete och nära stöd vilket gör att vi skapar engagemang och goda resultat tillsammans. Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi.. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Socionom eller relevant högskoleutbildning inom funktionshinderområdet, LSS-lagstiftning
Chefserfarenhet
Mycket god logistisk förmåga och att planera resurser utifrån behov
Goda datakunskaper och van vid verksamhetssystem såsom Heroma, Tamigo, Lifecare, Clockwork
Behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Lett verksamheter i förändring
Vana av att leda Resursenheter och anställningar där personal verkar i flera verksamheter.
Vi söker dig med vana att arbeta utifrån målstyrning och uppföljning av resultat. I ditt ledarskap är du tydlig samtidigt som du är lyhörd. Du är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta självständigt enligt rutiner. Du har en god förmåga att planera, koordinera och prioritera vid hög arbetsbelastning. Du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande, vilket gör att du lätt etablerar goda kontakter med brukare, anhöriga och beställare. Du är också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö för både medarbetare och kollegor. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.Om företaget
Vårt verksamhetsområde Funktionsstöd och assistans - LSS, består av femton områden där gruppboenden, serviceboenden, dagliga verksamheter samt barn boende och barn korttidsboenden och fritidsverksamhet bedrivs. Utöver detta driver vi även tre områden med personlig assistans där även avlösar- och ledsagarservice samt annat bistånd via SoL ingår. Vi utgår inom vårt ledningsgruppsområde från Norrtälje men verkar i hela kommunen.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
