Enhetschef inom funktionsstöd
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Lessebo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lessebo
2025-08-27
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
I Lessebo kommun söker vi nu en drivande och inspirerande enhetschef som vill vidareutveckla vår verksamhet och våra medarbetare inom Funktionsstödsområdet. Under området ingår bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Vi värdesätter ditt engagemang och att du ser möjligheter i stället för hinder. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetare där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du kommer ha stora möjligheter att utveckla och driva din enhet framåt. Som chef är din uppgift att organisera, planera och leda verksamheten i linje med lagstiftning och nämndens uppsatta mål.
Du blir enhetschef med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö inom funktionsstöd. Du bör därför ha goda kunskaper om de lagar som styr vår verksamhet, som till exempel LSS. I dina arbetsuppgifter ingår operativa uppdrag som ansvar för verkställighetsfrågor, leda, planera och utveckla verksamheten och att tillsammans med medarbetarna omsätta politiska beslut till en kvalitativ verksamhet. I arbetet ingår även att vara chef i beredskap enligt ett rullande schema.
Som en av sex enhetschefer ingår du i ledningsgruppen inom vård och omsorg tillsammans med verksamhetschefen. Du och dina chefskollegor har ett nära samarbete där ni ser nyttan av att ta del av varandras kunskaper. Kvalitetsutveckling och gemensamma strategier är vårt huvudsakliga fokus.
Du kommer att leda en spännande verksamhet inom vård och omsorg i Lessebo kommun och vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen som är lämplig för uppdraget, som exempelvis socionom eller beteendevetare, eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med tidigare erfarenhet som ledare samt funktionsstödsområdet.
Som enhetschef har du förmågan att utifrån helhetssyn ta initiativ och engagera och motivera dina medarbetare till att arbeta mot uppsatta mål på ett kvalitativt sätt. Du är kreativ och har tankar och idéer om utveckling i en föränderlig verksamhet. Ditt ledarskap är väl utvecklat och i din chefsroll är du handlingskraftig, tydlig och beslutsam.
I Lessebo kommun har vi en ledaridé som bygger på tillitsbaserat ledarskap, ett ledarskap som tagits fram utifrån vår värdegrund som bygger på ansvar, respekt, tillit, tydlighet och utveckling. Som person är du därför lyhörd och bemöter brukare, anhöriga/företrädare och medarbetare på ett sätt som skapar förtroende. Du är prestigelös och har god förmåga att samverka både internt och externt. Du har god självkännedom, en öppenhet för att skapa delaktighet samt en förmåga att planera, organisera, leda, förändra och ta beslut för verksamhetens utveckling. Tillsammans med medarbetarna verkar du för en god arbetsmiljö och för utveckling av nya arbetsformer för att möta framtidens krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i Officepaketet.
Verksamhetschef för vård och omsorg
