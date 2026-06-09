Enhetschef inom funktionshinder
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2026-06-09
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Omsorgsförvaltningen söker enhetschef till funktionshinderverksamheten inriktning; LSS boende och LSS korttidsboende.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Funktionshinderverksamheten har totalt cirka 130 anställda, arbetet leds av en avdelningschef och fyra enhetschefer. Som chef inom funktionshinder, kommer du att vara delaktig i utformandet av vår organisation. Du kommer att vara verksamhetsansvarig för ditt område, vilket inkluderar både personal-, budget- och resultatansvar.
Vad söker vi?
Vi söker dig som vill vara enhetschef till verksamheten boende inom LSS i vår kommun. Vi söker en ledare som tycker om att arbeta med samverkan och kvalitet med förmåga att skapa ett positivt utvecklingsklimat. Du har erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk styrning. Vi lägger stor vikt vid att du har engagemang och förståelse för målgruppens behov och att du kan arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov. Tillsammans med medarbetarna bidrar du till att uppnå målen för funktionshinderverksamheten och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där personalens idéer och medarbetarskap tas tillvara.
Vad kan vi erbjuda?
Som chef i Tanums kommun har du möjlighet till mentorskap, ledarskapsutbildningar samt andra relevanta utbildningar för uppdraget. Vi erbjuder också välfungerande samarbete med stödfunktioner, administrativt stöd, samt fantastiska kollegor och medarbetare.
KvalifikationerUtbildningskrav för tjänsten är socionom- eller stödpedagogexamen från högskola/universitet eller annan likvärdig utbildning som uppfyller kraven från Socialstyrelsen. Du kommer att ha ansvar för personal, verksamhet och ekonomi, vilket kräver erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk styrning. Vi lägger stor vikt vid att du har engagemang samt att du har ett flexibelt arbetssätt utifrån föränderliga verksamhetsbehov. Du ingår också i ledningsgruppen för funktionshinder. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning. Erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet samt tidigare chefskap är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi vill att du har giltigt B-körkort samt goda it kunskaper.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Upplysningar lämnas av avdelningschef Kristina Wranå på 0525-182 08. Fackliga företrädare kan nås genom kommunens kundcenter 0525-180 00.Omsorgsförvaltningen kräver uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Arbete med barn med funktionsnedsättning innan anställning. Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden. Intervjuer kommer att genomföras under v. 31.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
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Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderverksamheten Kontakt
Kristina Wranå 0525-18000 Jobbnummer
9954660