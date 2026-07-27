Enhetschef inom Cybersäkerhet i Sundsvall
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2026-07-27
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi förstärker nu vår organisation med en nyinrättad enhet som ska driva och utveckla myndighetens strategiska metodstöd inom GRC samt vårt centrala kontinuitetsarbete. Här får du en nyckelroll i att forma strukturen, etablera gemensamma ramverk och säkra vår förmåga att upprätthålla kritiska leveranser i en föränderlig omvärld.
Nära ledarskap, förändring, hållbar arbetsplats
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Din enhet är under uppbyggnad och består av medarbetare som arbetar med stöd för regelefterlevnad, kontinuitet och beredskapsfrågor. Samtliga medarbetare har sin placering i Sundsvall. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet av strukturerat säkerhetsarbete, gärna med fokus på styrning, risk, kontinuitet och regelefterlevnad (GRC)
har god ledarskapsförmåga
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av informations- och cybersäkerhetsramverk, exempelvis CIS Controls eller ISO27000
har erfarenhet av att driva och utveckla systematiskt kontinuitetsarbete (Business Continuity Management) samt riskhantering
har erfarenhet av systematisk riskhantering
har erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom liknande verksamhet
har erfarenhet av coachande ledarskap och att bygga upp eller leda en verksamhet i förändring
har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Lars Hjelm, 010-111 29 17 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, 010-113 10 45, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Christina Lövgren, Saco-S Ann Wiström och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Vid frågor vänligen maila oss så återkommer vi så snart vi kan, på grund av pågående semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt innan du får svar.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10011969