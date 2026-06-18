Enhetschef inom Business Intelligence i Sundsvall
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2026-06-18
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vill du vara med och utveckla framtidens informationsdrivna verksamhet i en av Sveriges största myndigheter? Vi söker nu en engagerad enhetschef till en av våra två Business Intelligence-enheter inom IT. Hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och modern data- och analysförmåga i en samhällsviktig myndighet.
Ledarskap, Business Intelligence, Data och AI
Enheten tillhör område Information inom verksamhetsområdet Information, Data och AI och ansvarar för utveckling och förvaltning inom Business Intelligence. Du kommer som enhetschef att leda en av två enheter som tillsammans ansvarar för utveckling och förvaltning av datalager, dataprodukter, analysplattformar och IT-tjänster för analys, statistik och verksamhetsuppföljning.
Området arbetar även med metadata och informationsbeskrivning för att säkerställa förståelse, spårbarhet och tillgänglighet av data för analys- och statistikproduktion. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamheten där behov identifieras, konkretiseras och omsätts till krav på data, lösningar och tekniska förmågor.
Vi arbetar enligt DevOps-principer där utveckling, förvaltning och drift samverkar nära varandra med fokus på helhetsansvar, kvalitet, säkerhet och kontinuerlig förbättring. Inom området ansvarar vi även för att implementera och förvalta tekniska skyddsåtgärder i enlighet med informationsägares krav samt för kunskapsspridning och omvärldsbevakning inom våra ansvarsområden. Ett viktigt fokus framåt är fortsatt modernisering och utveckling av myndighetens analys- och informationsförmåga, där samarbete mellan verksamhet och IT är en central framgångsfaktor.
Rollen innebär ansvar för leverans, personal, budget och arbetsmiljö. Du leder kvalificerade medarbetare inom bl.a. projektledning, systemutveckling, mjukvaruarkitektur och data engineering och har en viktig roll i att skapa förutsättningar för både leverans och långsiktig kompetensutveckling. Du arbetar nära andra chefer, arkitekter, produktägare, informationsägare och verksamhetsrepresentanter samt bidrar aktivt till samverkan och utveckling över organisatoriska gränser.
Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som:
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av att leda kvalificerade IT- eller utvecklingsverksamheter
har god förmåga att skapa samarbete mellan verksamhet och IT
har ett genuint intresse för ledarskap och medarbetarutveckling samt erfarenhet av att skapa engagerade team med hög delaktighet och ett gott samarbetsklimat
har erfarenhet inom Business Intelligence, Data warehouse och moderna analysplattformar
har erfarenhet av Agila arbetssätt och DevOps
är van att driva förändring och utveckling i större och komplexa organisationer
har ett strategiskt perspektiv samtidigt som du kan omsätta mål till konkret genomförande
är närvarande i ditt ledarskap och arbetar aktivt med att utveckla både individer och grupp, skapa trygghet och bygga en arbetsmiljö präglad av tillit, ansvarstagande och arbetsglädje
kommunicerar tydligt och bygger långsiktiga relationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
offentlig verksamhet eller annan större organisation
datastyrning, metadata eller informationsarkitektur.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Daniel Rasmussen, 010-1117823 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Anneli Wetterholt, anneli.wetterholt@forsakringskassan.se
, 010-1186812, (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST: Karin Danielsson, Saco-S: Ann Wiström, Seko: Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9969318