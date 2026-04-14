Enhetschef inom beredskap i Stockholm
Uppdraget för enheten är att normera, ge service och koordinera Försäkringskassans interna arbete inom kontinuitetsplanering och krisberedskap. I uppdraget innefattas att bidra till förflyttning och utveckling av enhetens och områdets- verksamhet i samarbete med områdeschefen.
Nära ledarskap, förändring, kontinuitet och beredskap
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt direkta ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Din enhet består av 8-12 medarbetare som arbetar med myndighetens kontinuitet och beredskapsplanering och har sin placering i flera orter i landet. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder myndigheten satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd och har ett nära samarbete med områdeschefen. Där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har god ledarskapsförmåga
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att koordinera, samordna och planera beredskap- och kontinuitsarbete
har erfarenhet av direkt eller indirekt ledarskap i liknande verksamhet
har erfarenhet av att vara formell chef i liknande verksamhet
har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
har erfarenhet av att leda team
har erfarenhet av att leda på distans
har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
har erfarenhet av att jobba inom förvaltningsmyndigheter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Carl-Johan Mårtenson, 010- 111 27 90 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Carin-Maria Dahlberg, carin-maria.dahlberg@forsakringskassan.se
, 010-113 10 47 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emily Pallin, 010- 111 46 74, Saco-S: Karoline Mellgran, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
