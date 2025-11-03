Enhetschef inom arbetsliv och försörjning
Linköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten inom de tre ansvarsområdena verksamhet, medarbetarskap och ekonomi. Du medverkar i budgetprocessen och arbetar med de mål som är beslutade i verksamhetsplanen.
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk och förändringsorienterad verksamhet, där vi fokuserar på individens utveckling. Du kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med dina sju chefskollegor och vara direkt underställd avdelningschefen för Arbetsliv och försörjning. Som stöd i verksamheten finns administratörer samt resurser inom HR och ekonomi.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du tillsammans med kollegor i ledningsgruppen och dina medarbetare har möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Vi vill att vår verksamhetskultur präglas av arbetet med individens utveckling och ständiga förbättringar. I det arbetet ser vi samverkan med andra verksamheter och myndigheter, såsom Region Östergötland, Försäkringskassan och vuxenutbildningen, som en viktig del.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen verkar inom Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd och kompetenshöjande insatser av olika slag.
Nu söker vi en enhetschef till enheten Kompletterande insatser. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykolog, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare och språkutvecklare. Medarbetarna bidrar utifrån sin profession till individens utveckling i riktning mot arbete eller studier. Exempelvis genom samverkan med vården, hantering av hälso- och vardagsutmaningar, utredning och bedömning av arbets- och aktivitetsförmåga, studie- och yrkesvägledning samt utveckling av det svenska språket.
Förutom stödet till enskilda individer bidrar medarbetarna inom Kompletterande insatser med vägledning och stöd till kollegor, vilket främjar lärande inom hela avdelningen Arbetsliv och försörjning. Enheten är placerad på Nygatan 19 i centrala Linköping.
Som chef i Linköpings kommun har man förtroendearbetstid
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant, såsom exempelvis socionom, arbetsterapeut eller beteendevetenskaplig examen. Du ska ha tidigare erfarenhet som chef eller andra ledande befattningar som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med stödfunktioner inom arbetsmarknadsinsatser, såsom exempelvis språkhöjande insatser, studiespåret, vardags- och hälsoutmaningar. Du har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då arbetet bland annat innebär kontakt med myndigheter och dokumentation.
Då vi är en verksamhet i förändring har du lätt för att anpassa dig efter ändrade situationer och förutsättningar. Du har förmåga att se till helheten och ta hänsyn till hela verksamhetens bästa i beslut och agerande. Du är bra på att samordna grupper, motivera andra och du skapar delaktighet i gruppen mot gemensamma mål för verksamheten. Du är lyhörd, kommunikativ och du arbetar bra tillsammans med andra människor och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. I stressade och pressade situationer behåller du ditt lugn.
Om du tror på individers möjlighet att finna motivation till egen försörjning och vill vara med och bidra till det, är detta rätt jobb för dig.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16168
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9584602