Enhetschef Infrastruktur Utveckling Till Rise
Världen står inför stora samhällsutmaningar - men också stora möjligheter. På RISE drivs vi av viljan att skapa lösningar som gör verklig skillnad för kommande generationer. Som Sveriges ledande innovationspartner satsar vi nu på att utveckla infrastrukturen för ett hållbart samhälle. Vill du vara med och leda denna utveckling? Då kan du bli vår nya Enhetschef för Infrastruktur Utveckling.
Om oss Avdelningen Infrastruktur & Betongbyggande kraftsamlar nu för att ta ett ännu större ansvar i utvecklingen av framtidens hållbara infrastruktur. Branschen står inför stora förändringar och ökade krav på innovation, kvalitet och hållbarhet - där RISE spelar en central roll som forsknings- och innovationspartner.
Inom enheten Infrastruktur Utveckling arbetar vi med provning, certifiering och revision av produkter och komponenter för VA-, värme- och sanitetsystem som ska uppfylla lagkrav på den nordiska och europeiska marknaden. Arbetet innebär inspektioner på plats hos såväl svenska som globala tillverkare, grossister och importörer samt avancerad laboratorieprovning av produkter och material, hos oss i Borås/Göteborg, med tillhörande certifiering och godkännande.
Genom vår verksamhet bidrar vi till att utveckla säkra, hållbara och konkurrenskraftiga infrastrukturlösningar som stärker både näringslivets och samhällets utveckling.
Om rollen Som Enhetschef får du en central roll i att leda och vidareutveckla en växande verksamhet bestående av projektledare och utvecklingsresurser. Du ansvarar för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare utvecklas, samarbetar och levererar resultat över tid.
I rollen leder du verksamheten genom att:
formulera och kommunicera mål, strategi och prioriteringar
säkerställa effektiv resursplanering och projektgenomförande
driva innovation, utveckling och förbättring av arbetssätt med särskilt fokus på digitalisering och AI
utveckla samarbeten med kunder, partners och branschaktörer
Du arbetar nära systerenheten Infrastruktur-lab, där våra labbingenjörer ansvarar för provningsverksamheten. Tillsammans utvecklar ni erbjudanden som stärker RISE position inom infrastrukturområdet.
En viktig del av rollen är att utveckla affären genom att bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners samt identifiera nya möjligheter för forskning, provning och teknikutveckling. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen, vilket ger dig möjlighet att påverka strategiska beslut och bidra till verksamhetens långsiktiga tillväxt. Placeringsort är Göteborg eller Borås.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden
Vem är du? Du är en trygg och inspirerande ledare som skapar förtroende hos både medarbetare och kunder. Du har förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande och trivs i en miljö där teknik, innovation och affärsutveckling möts.
Du motiveras av att utveckla verksamheter och människor och är van vid att skapa engagemang kring gemensamma mål. Rollen innebär ett högt tempo och kräver att du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Eftersom verksamheten står inför en planerad expansion och modernisering ser vi gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och utveckla moderna labb- eller testmiljöer. Du har ett tydligt affärsmässigt perspektiv och är skicklig på att utveckla samarbeten, nätverk och nya affärsmöjligheter. Du har B-körkort, mycket hög datorvana och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Krav för rollen
Ledarskap
Erfarenhet av personal- och budgetansvar (P&L)
Förmåga att skapa engagemang, förtroende och tydliga mål i organisationen, även med medarbetare som arbetar remote
Affärsmässighet
Erfarenhet av kunddialog, marknadsarbete och värdeskapande affärer
Förmåga att utveckla kommersiella strategier och affärsmodeller
Erfarenhet av att bygga och utveckla externa samarbeten och nätverk
Teknisk kompetens
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och förändringsledning
Ett etablerat kontaktnät inom branschen är meriterande
Förmåga att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo
Meriterande
Erfarenhet av förändringsarbete och processer för ständiga förbättringar
Erfarenhet av ackrediterad provningsverksamhet
Erfarenhet av utveckling och modernisering av labbmiljöer
Erfarenhet av internationella samarbeten eller kunder
Är vi rätt för varandra? På RISE värdesätter vi olikheter och är övertygade om att mångfald bidrar till en mer innovativ och kreativ miljö. Här möts passionerade problemlösare som tillsammans arbetar för att utveckla ny kunskap och teknik för framtiden. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv miljö där du bidrar till att lösa några av samhällets viktigaste utmaningar. Vi kan inte lova att jobbet alltid är enkelt - men vi kan lova engagerade kollegor, spännande projekt och möjligheten att göra verklig skillnad.
Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsbolaget Nexer Recruit. Låter det intressant och du vill veta mer är du välkommen att höra av dig rekryteringskonsult Björn Larsson på: bjorn.larsson@nexergroup.com
eller på +46 (0)72 572 36 70.
Sista ansökningsdag är 2026-04-23. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Vi ser fram emot din kontakt! Så ansöker du
