Enhetschef IFO myndighet Barn och familj
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Ronneby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ronneby
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
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Individ- och familjeomsorgen är en del av Arbete- och välfärdsförvaltningen i Ronneby kommun. Vi söker nu en enhetschef inom myndighet barn och familj. Här arbetar vi för att skapa trygghet och goda livsvillkor för barn, unga och familjer med rättssäker myndighetsutövning, samverkan och barnets bästa i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst och leda ett viktigt uppdrag med barnets bästa i fokus?
Vi söker en trygg, erfaren och utvecklingsinriktad enhetschef till myndighet Barn och familj. Hos oss får du en central roll i förvaltningens omställningsarbete, där vi utvecklar organisation, arbetssätt och samverkan för att möta invånarnas behov till en mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat socialtjänst.
Som enhetschef arbetar du nära teamledare och socialsekreterare och har ansvar för myndighetsutövningen inom barn och familj. Du leder och fördelar arbetet inom enheten, skapar förutsättningar för rättssäker handläggning och bidrar till god kvalitet.
I uppdraget ingår att:
• leda, stödja och utveckla enhetens medarbetare i det dagliga arbetet
• ansvara för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö
• följa upp, utvärdera och utveckla enhetens arbete med fokus på kvalitet och rättssäkerhet
• driva förändrings- och förbättringsarbete i linje med socialtjänstens omställning
• utveckla samverkan med interna och externa aktörer
• bidra aktivt i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer
Du ska ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning, gärna inom barn och familj. Du är trygg i att leda andra i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och kan omsätta mål, lagstiftning och verksamhetens behov till en tydlig riktning i vardagen.
Som ledare är du tydlig, stabil och närvarande. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga tillit och ge medarbetare stöd i både vardagliga frågor och mer utmanande situationer. För att lyckas i rollen behöver du trivas med förändringsledning och kunna hålla riktning även när förutsättningar förändras.
Du har en mycket god samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta tillsammans över organisatoriska gränser. Du kan se hur olika delar hänger ihop och bidrar till helheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med god förmåga att skapa struktur, delaktighet och resultat.
Vi ser att du har:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Du har en bred erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstområdet, med arbetsledande ställning
• God kunskap om aktuell lagstiftning (SoL, LVU m.fl.)
• Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• Ledarskapsutbildning
Som person är du tydlig, kommunikativ och relationsskapande. Du är stabil i ditt ledarskap, har god förmåga att fatta beslut och är lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt och har ett genuint engagemang för barn och ungas bästa.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Via länken kan du läsa om lönestatistik i Ronneby kommun. https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/lediga-jobb-hos-ronneby-kommun.html
Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333715-2026-42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Henrik Molin henrik.molin@ronneby.se 0457-617971 Jobbnummer
9979991