Enhetschef IFO Barn och Familj
2025-12-15
Vill du leda en engagerad barn- och familjeenhet i en kommun som satsar på tidiga insatser, tillit och en modern socialtjänst?
Rollen
Vår nuvarande enhetschef kommer att gå i pension och därför söker vi nu en enhetschef till Barn-och familjeenhetens myndighetsutövning.
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla Barn- och familjeenhetens myndighetsutövning och blir en nyckelperson i Heby kommuns arbete med att förverkliga intentionerna i nya socialtjänstlagen.
Dina huvudsakliga uppdrag:
- Ingå i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschef och tre chefskollegor, för enheter avseende vuxna, bistånd och öppenvård.
- Arbeta nära öppenvård, skola och andra samarbetspartner för att skapa tidiga, förebyggande och samordnade insatser.
- Leda, utveckla och stötta enhetens 20 medarbetare
- Ansvara för budget, verksamhet, arbetsmiljö och personal
- Driva kvalitetsarbete och utveckling av arbetssätt kopplade till nya socialtjänstlagen
- Säkerställa en rättssäker, hållbar och kunskapsbaserad myndighetsutövning
- Driva och vidareutveckla implementeringen av Signs of Safety, som är kommunens gemensamma modell för trygg myndighetsutövning och samverkan med barn och familjer
Det här är vi
Hos oss arbetar vi utifrån målbilden "Vi är EN - Socialtjänst", där vi tillsammans bygger en socialtjänst som präglas av samverkan, helhetssyn och tidiga insatser. Hos oss får du nära ledarskap, korta beslutsvägar och stöd från verksamhetsutvecklare, HR, ekonomi och administration. Vi älskar att testa nytt och är modiga, vi tänker innovativt och frihet under ansvar är en självklar del av vår kultur.
• Här hjälper vi varandra över gränserna, vi är prestigelösa och utvecklar verksamheten tillsammans. Medarbetare, Barn och familj.
Är det här du?
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att skapa struktur, engagera andra och leda i förändring. Du trivs i en verksamhet som utvecklas och vill vara med och forma framtidens socialtjänst.
Vi vill att du:
- Har socionomexamen eller likvärdig utbildning enligt Socialstyrelsens krav
- Har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
- Har erfarenhet av ledarskap - formellt eller informellt
- Är strukturerad, kommunikativ och trygg i rollen som chef
- Är tydlig och resultatinriktad
Meriterande:
Erfarenhet av budget- och personalansvar, arbete i politiskt styrd organisation samt förändringsarbete kopplat till implementering av nya arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
