Enhetschef IFO Barn och familj
2026-03-13
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Individ- och familjeomsorgen, IFO, är uppdelad i två verksamhetsområden, IFO Barn- och familj och IFO Vuxen under ledning av en gemensam IFO-chef.
IFO ställer om till en alltmer förebyggande och tillgänglig socialtjänst och söker nu en enhetschef till IFO Barn- och familjs enhet Behandling/ insats, med ansvar för öppenvårdsinsatser i barnfamiljer, placeringar av ungdomar på HVB och insatser enligt LSB (ny lag vid placering av barn på skyddat boende tillsammans med förälder).
Ledstjärnan i arbetet på IFO är ett systemteoretiskt perspektiv där strävan är att barn och ungdomar ska må bra och utvecklas genom att kunna växa upp tillsammans i sin ursprungsfamilj med stöd av det egna nätverket.
Brinner du för socialtjänstens individ- och familjeomsorg med uppdraget att följa intentionerna i nya socialtjänstlagen med målet att erbjuda lättillgängliga, förebyggande och tidiga samt kunskapsbaserade insatser på hemmaplan? Vill du leda engagerade medarbetare med ett stimulerande och ansvarsfullt arbete där du förväntas vara med och påverka nya arbetsmetoder med ny socialtjänstlag? Då kan det här uppdraget vara något för dig!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för den arbetsgrupp du ska leda är såväl myndighetshandläggning som uppföljningar av företrädesvis öppenvårdsinsatser, men även HVB/ LSB-insatser som att verkställa och utföra t.ex. familjesamtal och ungdomsbehandling för barn, ungdomar, deras familjer och övrigt nätverk. Vi har ett systemteoretiskt arbetssätt och FFT (funktionell familjeterapi) är implementerad som metod.
Som enhetschef för Behandling/ insats på IFO Barn- och familj leder du arbetet i din arbetsgrupp och blir en nyckelperson att tillsammans med medarbetare och ledningskollegor skapa hållbara strukturer och utveckla metoder och arbetssätt som gör skillnad för dem vi är till för. Du som söker tjänsten drivs av vinsterna med samverkan med såväl interna som externa aktörer. Samverkan med övriga verksamhetsområden och enheter inom den egna förvaltningen och kommunen är självklara delar.
Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att vara med och påverka en verksamhet i utveckling. Genom förmånen att arbeta i en liten kommun innebär det stora möjligheter att vara delaktig och kunna påverka djupgående processer. I tjänsten som enhetschef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för ca 9 medarbetare där det är du som leder och fördelar arbetet inom enheten. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp med verksamhetens övriga enhetschefer, 1:e socialsekreterare och kvalitetsutvecklare där du förväntas att aktivt bidra med kunskap, prestigelöshet, perspektiv och god stämning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har en av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning som uppfyller kompetenskravet för myndighetsutövning inom området barn och unga enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:79. Vi önskar att du har mångårig erfarenhet inom myndighetsutövning eller behandling. Meriterande är tidigare chefserfarenhet från offentlig verksamhet med utvecklings- och förändringsarbete för målgruppen barn och unga och deras familjer som söker stöd inom socialtjänsten. Intervjuer och urval sker löpande under rekryteringsprocessen. Stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innefattar registerkontroll. Intervjuprocessen sker fortlöpande under ansökningstiden.
B-körkort är ett krav.
