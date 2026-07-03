Enhetschef HVB och Stödboende
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2026-07-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef/föreståndare till vårt HVB (hem för vård eller boende) och stödboende. Verksamheten riktar sig till barn och unga som av olika skäl behöver boende, omsorg, stöd och behandling utanför det egna hemmet. Det kan handla om brister i omsorgen från vårdnadshavare, ett eget socialt nedbrytande beteende eller andra sociala svårigheter som gör att barnet eller den unge behöver stöd i sin livssituation.
Som enhetschef och föreståndare har du en central roll i att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för en trygg, professionell och utvecklingsinriktad verksamhet där barn och ungas behov står i fokus. I ditt ledarskap stimulerar, engagerar och motiverar du medarbetarna genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och skapa delaktighet. Du uppmuntrar ansvarstagande, kreativitet och ett aktivt medarbetarskap som bidrar till verksamhetens utveckling.
Föreståndarskapet innebär ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter samt socialnämndens mål och riktlinjer. Du säkerställer att vården och stödet till barn och unga håller hög kvalitet och genomförs under trygga och säkra former.
I uppdraget ingår bland annat att bedöma och besluta om inskrivning och utskrivning, säkerställa att verksamheten har rätt kompetens och bemanning samt leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Du ansvarar även för att utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder samt för att säkerställa att varje barn och ungdom får vård, stöd och behandling utifrån sina individuella behov. En viktig del av uppdraget är också att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och ett tydligt barnrättsperspektiv i verksamhetens alla delar.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen erbjuder vi ett gediget stöd i ditt chefs- och ledarskap genom mentor, välutvecklade stödfunktioner samt chefs- och ledarutbildningar.
Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling. Du ingår i en ledningsgrupp med andra enhetschefer inom området och dessa kollegor, som har mångårig erfarenhet, utgör ett stöd för dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan likvärdig akademisk utbildning (exempelvis beteendevetare med adekvat tilläggsutbildning), flerårig yrkeserfarenhet av direkt arbete med barn och unga samt mycket goda och aktuella kunskaper om Socialtjänstlagen (SoL).
Din förmåga att samarbeta med andra och att ta ansvar är hög. Att nå resultat och att ständigt utveckla saker till det bättre är viktigt för dig. Vi förutsätter att du har ett stort intresse av att arbeta och leda verksamheten utifrån ett processorienterat syn- och arbetssätt samt att du delar vår värdegrund; I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH16/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Tf verksamhetschef
Madeleine Hermansson madeleine.hermansson@kalmar.se 010-3522552 Jobbnummer
9990483