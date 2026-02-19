Enhetschef HSL sjusköterskor
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi söker nu en enhetschef till enheten för HSL sjuksköterskor. Enheten HSL sjuksköterskor tillhör Socialförvaltningen i Lomma kommun och Avdelningen för HSL och myndighet. Enheten ansvarar för hemsjukvård både i ordinärt boende och SÄBO samt funktionsstöd. Det är 38 medarbetare som enhetschef ansvarar för. Verksamheten finns både i Lomma och Bjärred
Som enhetschef leder du dina medarbetare tillsammans med avdelningschef. Du har övergripande ansvar för verksamheten och det krävs ekonomisk medvetenhet för att se smarta lösningar och hantera resurser optimalt utifrån en budget i balans. Ditt arbete bidrar till att vi möter utmaningar med nytänkande arbetssätt i enlighet med Hälso-och sjukvårdslag och nära vård.
Du skapar förutsättningar och möjliggör för dina medarbetare att arbeta både patient- och rättssäkert, förbyggande och vara lätt tillgängliga för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Medarbetare som du ska leda har mycket kompetens för uppdraget och är en viktig pusselbit i arbetet kring vår målgrupp och de samarbetar nära andra professioner som undersköterskor, rehab och biståndshandläggare.
Samverkan sker mycket med andra chefer inom förvaltningen och regionen för att säkerställa ett förhållningssätt i teamarbete i våra multiprofessionella team som vi har i syfte att skapa kontinuitet i vården.
Du tar en aktiv roll i att driva utvecklingen av kommunala hälso- och sjukvården framåt som en central del inom Hälsa, vård och omsorg. Detta för att vi tillsammans ska möta framtidens utmaningar samt se till att resurserna används på bästa sätt i den pågående omställningen till nära vård. I ledningsgruppen bidrar du till det gemensamma utvecklande ledarskapet och därtill specifikt med din kompetens inom kommunala hälso-och sjukvården och lyfter tydligt betydelsen av verksamheten och det nära samarbetet med andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Du har minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som chef inom kommunal hälso-och sjukvård eller liknande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda legitimerade sjuksköterskor inom kommunal hälso-och sjukvård.
Du är viktigt att du har erfarenhet av budgetarbete, bemanningsplanering och kvalitetsuppföljning. Du behöver även ha god kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Arbetsmiljölagen samt kännedom om Socialtjänstlagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med MAS, MAR, biståndshandläggare och fackliga organisationer. Det är önskvärt att du har erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation.
För att lyckas i rollen behöver du vara engagerad, noggrann och systematiskt. Du är uppdragsfokuserad och agerar utifrån lagar, mål och uppdrag. Du bör även vara professionell och tydlig i din kommunikation med en god förmåga att organisera och prioritera. Det är viktigt att du har både strategisk och operativ förmåga, samt en god förmåga att skapa relationer som kan motivera, engagera och gynna samverkan. Vi värdesätter att du är prestigelös och öppen för andras input, men också beslutsam när det krävs.
Körkort är önskvärt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Samtliga chefer inom Lomma kommun går utbildning i Utvecklande ledarskap vilket även kommer att möjliggöras för dig som blivande enhetschef.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
