Enhetschef HSL
2025-09-19
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Vård- och omsorgsförvaltningen består av två verksamhetsområden: Särskilt boende/hälso- och sjukvårdsverksamhet och hemtjänst/myndighetsenhet. Totalt är vi cirka 370 medarbetare. Vårt arbetssätt bygger på att vi ska bemöta varje människa med respekt, och vi strävar mot att alla våra brukare ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen.
Arbetsuppgifter
Du kommer att leda och ansvara för sjuksköterskeorganisationen som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen i Sölvesborgs kommun.
Arbetet innebär ansvar för verksamhets- och kvalitetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Vi söker dig som vill arbeta med utveckling och förbättring. Du ser kommunikation och samverkan som förutsättning för ett gott resultat och du vill leda och coacha. Vi arbetar med att utveckla teamarbetet kring brukaren. Du kommer i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska att ansvara för en god och hög patientsäkerhet.
Vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för hälso- och sjukvård inom våra verksamheter inom särskilt boende, ordinärt boende samt LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som svarar mot yrkesområdet, besitter goda ledaregenskaper samt har goda kunskaper om de lagar som styr verksamheten.
Du ska ha förmåga att leda verksamheten samt att skapa ett arbetsklimat där den legitimerade personalens kompetens tas tillvara. Du är resultatinriktad och har förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling. Erfarenhet som chef är meriterande samt vana från att arbeta inom en politisk styrd organisation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och datorvana krävs.
ÖVRIGT
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
