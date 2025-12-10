Enhetschef HR-enheten Skaraborgs sjukhus
2025-12-10
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef till HR-enheten på Skaraborgs sjukhus!
Välkommen till en arbetsplats som arbetar utifrån Engagemang, Omtanke och Kompetens.
Som chef leder du genom våra gemensamma ledningsprinciper:
Patientfokus i allt vi gör.
Helhetssyn och gemensamt ansvar.
Besluts- och genomförandekraft.
Föredöme i ord och handling.
Närvarande och hållbart ledarskap.
Öppen och innovativ kultur.
HR-enheten ser fram emot att, tillsammans med dig, göra skillnad för både medarbetare och patienter på Skaraborgs sjukhus!Dina arbetsuppgifter
Som Enhetschef för HR-enheten på Skaraborgs sjukhus kommer du leda ett team med bred kompetens där ditt ansvar är att driva och utveckla enhetens leverans i samklang med sjukvårdens omställningsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla HR-enheten, med fokus på kvalitet, effektivitet och samarbete över kompetensgränser.
Digitalisering och utveckling av arbetssätt för att möta verksamhetens behov.
På ett strukturerat sätt ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten.
Utveckla former för ett tvärfunktionellt samarbete med övriga stödfunktioner.
Stödja och delta i det operativa arbetet vid behov.
Aktivt arbeta med struktur och kompetens i personalekonomiska frågor.
Du kommer att vara en nyckelspelare i att säkerställa att Skaraborgs sjukhus är en attraktiv arbetsplats där medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas. Vi ser fram emot att välkomna en ledare som är redo att göra skillnad!Kvalifikationer
För att bli en framgångsrik Enhetschef för HR-enheten vid Skaraborgs sjukhus söker vi dig som har en passion för personalfrågor och en stark ledarskapsförmåga. Vi ser också att du har erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor eller hälso- och sjukvård, där du visat prov på din förmåga att driva förändringsarbete och utveckla effektiva arbetsprocesser.
Vi söker dig med:
Relevant högskoleutbildning inom HR, beteendevetenskap eller liknande område.
Flera års erfarenhet av arbete inom HR, gärna med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och inspirera team, med förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att bygga relationer både internt och externt.
Kompetens inom arbetsrätt, kollektivavtal och relevanta lagar och förordningar.
Erfarenhet av personalekonomi och hur den kan användas för att skapa värde i verksamheten.
Erfarenhet av digitalisering och utveckling av effektiva arbetssätt.
Vi ser fram emot att träffa en person som är redo att ta sig an utmaningen med entusiasm och skapa positiva förändringar för våra medarbetare och verksamhet, har du dessutom erfarenhet av vården är det meriterande.
Vill du vara med och påverka vårdens framtid och bidra till samhällsnytta? Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
