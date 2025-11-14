Enhetschef HR till Luleå Kommun
2025-11-14
Som enhetschef i Luleås strategiska HR-funktion leder du utvecklingen av moderna, hållbara och verksamhetsnära arbetssätt. Du stärker ledarskap, driver HR-utveckling och formar en attraktiv arbetsgivare för framtiden.
Inom kommunstyrelseförvaltningen arbetar vi på uppdrag av den politiska ledningen för att utveckla och samordna Luleå kommuns personalpolitik och strategiska HR-frågor. Vi stödjer politikens ambitioner och bidrar till att stärka Luleå kommuns roll som arbetsgivare - med fokus på att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och därigenom bidra till en hållbar välfärd och god service för alla som bor, verkar och vistas i kommunen.
HR-kontoret består av två enheter - Kommunhälsan, som är kommunens interna företagshälsovård, och enheten HR, som du kommer att leda. Enheten HR har uppdrag som spänner över hela det personalstrategiska området. Vi utvecklar och stödjer kommunens verksamheter inom bland annat ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning, rekrytering, kompetensförsörjning, pensioner, kollektivavtal och användardriven HR-utveckling.
Enheten består av 15 kompetenta medarbetare som tillsammans driver och utvecklar arbetet inom kommunens personalstrategiska områden - från ledarskap och arbetsmiljö till kompetensförsörjning och arbetsrätt - för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsgivare där medarbetare vill komma till, stanna hos och utvecklas med. Som enhetschef är du en del av HR-kontorets ledning tillsammans med HR-chef, förhandlingschef och chef för Kommunhälsan. Tillsammans leder ni kontorets gemensamma uppdrag - att skapa en samordnad, strategisk och verksamhetsnära HR-funktion för hela Luleå kommun.
Du leder enheten med fokus på helhet, hållbarhet och lärande. Ditt ansvar är att omsätta kommunens personalpolicy och personalpolitiska mål i praktiken samt skapa struktur, kvalitet och samordning som stödjer kommunens gemensamma mål som arbetsgivare.
Rollen innebär både att leda och ge förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag och att själv bidra i utvecklingen av kommunövergripande HR-områden. Dina egna fokusområden formas utifrån organisationens behov, men kan till exempel omfatta uppdrag från den politiska ledningen, kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv eller annan strategisk HR-utveckling.
Du ansvarar för enhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö samt säkerställer att uppdragen prioriteras och följs upp i nära samverkan med HR-chef och förhandlingschef. Du representerar HR-enheten i Arena HR och bidrar aktivt till helheten inom kommunstyrelseförvaltningen genom samverkan med andra stödfunktionsroller.
Som enhetschef bidrar du i arbetet med att utveckla HR i Luleå kommun - där vi tillsammans skapar moderna, hållbara och verksamhetsnära arbetssätt som stärker kommunen som arbetsgivare. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ansvar med nära ledarskap och som trivs med att omsätta mål i konkret handling.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i detta uppdrag söker vi nu en ledare som vill vara med och driva utvecklingen av kommunens HR-arbete framåt.
Vi söker dig som vill leda och utveckla HR-enhetens arbete inom kommunstyrelseförvaltningen. Som enhetschef HR omsätter du kommunens personalpolicy och mål i praktiken, skapar struktur och kvalitet i HR-arbetet och bidrar till att nå kommunens gemensamma arbetsgivarmål. Du har en bred och gedigen erfarenhet av HR-arbete på både strategisk och operativ nivå. Du har arbetat med flera av HR-områdets kärnfrågor - som arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, ledarskap och arbetsmiljö - och har förmågan att se helheten i HR:s bidrag till verksamhetens må
Du är en tydlig och engagerad ledare som skapar delaktighet, ansvar och lärande genom dialog, uppföljning och återkoppling. Du leder genom samarbete, helhetsperspektiv och förtroende - och ger dina medarbetare handlingsutrymme och stöd för att lyckas i sina uppdrag.
I rollen ansvarar du för att planera, prioritera och följa upp HR-enhetens uppdrag i nära samverkan med HR-chef och förhandlingschef. Du samverkar med HR-strategerna inom enheten för att tillsammans stötta HR-medarbetarna ute på förvaltningarna och arbetar aktivt med utveckling, kvalitet och samordning inom HR-området.
Du har ekonomiskt- och arbetsmiljöansvar för enheten och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, hållbart och i enlighet med lagar och riktlinjer. Genom ett närvarande och tillitsfullt ledarskap bidrar du till ett tryggt, hälsofrämjande och lärande arbetsliv.
Krav för tjänsten
• Universitetsutbildning inom HR/personal eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Bred erfarenhet av arbete inom HR-området
• Tidigare chefserfarenhet
• Erfarenhet av förändringsledning och/eller verksamhetsutveckling
Vi söker en trygg och tydlig ledare med god kommunikationsförmåga. Du är samarbetsorienterad, kreativ och resultatorienterad, med en strukturerad arbetsstil och förmåga att driva utveckling tillsammans med andra.
Sista ansökningsdag är den 1 december.
Vill du vara med och utveckla HR-enheten? Välkommen med din ansökan!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
