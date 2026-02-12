Enhetschef HR till Distriktsveterinärerna
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du operativ när det gäller och strategisk för framtiden? Har du modet och uthålligheten att driva ett hållbart förändringsarbete i en spännande bransch?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en senior enhetschef HR till Distriktsveterinärerna. I rollen ansvarar du för att leda och utveckla HRenheten, som består av fem medarbetare, samt för att vidareutveckla arbetssätt och bidra med ett strategiskt HRperspektiv hos Distriktsveterinärerna. Tjänsten är bred och kombinerar uppdraget som enhetschef med arbete inom strategiska ledarskapsfrågor, samverkan och förhandlingar.
Som enhetschef HR har du det övergripande ansvaret för utveckling, implementering, kvalitetssäkring och uppföljning av samtliga HR-processer tillsammans med ditt HR-team. Du bidrar med din kompetens på ett sätt som stärker vår förmåga att vara en verkligt viktig samhällsresurs. Du och ditt HR-team arbetar tätt tillsammans med verksamheten i alla HR-frågor och är en drivande partner med starkt verksamhetsfokus.
Du kommer ingå i ledningsgruppen för Distriktsveterinärerna och rapporterar till chefen för Distriktsveterinärerna, och du samarbetar också med HR chefen på Jordbruksverket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil och trygg ledare med en förmåga att skapa och underhålla goda relationer samt bidra med ett strategiskt perspektiv. Som person är du strukturerad och organiserar och planerar ditt arbete väl. Din goda samarbetsförmåga bidrar till ett effektivt och gott arbetsklimat samtidigt som du upprätthåller goda relationer med våra fackliga samarbetspartners.
Du har en god kommunikativ förmåga och är tillgänglig och närvarande i ditt sätt att arbeta. Ditt ledarskap präglas av tillit, utvecklingsfokus och ett gott omdöme med väl grundade värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper för att passa in i rollen och i teamet.
Du har en akademisk utbildning och flerårig erfarenhet som HR-chef i en större organisation. Du har haft personalansvar och har erfarenhet av samverkan, förhandling samt ledarskapsutveckling. Vårt arbetsspråk är svenska så du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor samt vana att driva, ansvara för och implementera utvecklings- och förändringsarbete i komplex verksamhet är meriterande. Erfarenhet av att leda på distans ses även det som meriterande.
Du har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten i viss utsträckning då våra mottagningar finns över hela landet.
ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är Jönköping. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete, viss del av arbetstiden.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på Chefspoolen, som hjälper oss med denna rekrytering, på tel: 070-9955888.
Har du frågor om tjänsten går det även bra att kontakta Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna på tel: 010-1228010.
Varmt välkommen med din ansökan för att bli en del av en härlig arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag!
Du ansöker via chefspoolen.se i formuläret nedan senast den 8 mars
Urval kan komma att ske löpande. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
