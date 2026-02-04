Enhetschef hemtjänst centrum
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Avdelningen för vård och omsorg är socialförvaltningens största avdelning med över 350 medarbetare.
Här verkställer vi beslut om hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård och rehabilitering enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Avdelningen är organiserad i 12 enheter och vårt arbetsfält sträcker sig över hela kommunen.
Nu söker Lysekils avdelning för vård och omsorg en engagerad och driven enhetschef till hemtjänsten inom Centrum. Vi söker dig som sätter brukarnas behov i fokus och som tar tillvara på medarbetarnas kompetens. Du arbetar för god samverkan, delaktighet och en hållbar arbetsmiljö.
Som enhetschef växlar du naturligt mellan att styra, leda och coacha - och du är trygg i att fatta beslut när det behövs.
Vi arbetar utifrån tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär att vi tror på modiga ledare, tydliga mål och ett arbetsklimat som präglas av ansvar, engagemang och gemenskap. Här får du möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet och god omsorg.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef inom vård och omsorg i hemtjänsten erbjuder vi dig ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du får vara med och forma framtidens omsorg. Du har ett helhetsansvar för verksamhetens kvalitetsarbete, personalfrågor, arbetsmiljö och ekonomi.
I rollen ingår att driva utvecklingen framåt och skapa en effektiv organisation som når upp till verksamhetens mål. Du blir en del av avdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer, och du samarbetar tätt med cheferna för särskilt boende. Här möts du av kollegor med bred kompetens och lång erfarenhet, där arbetet genomsyras av kvalitet och en god laganda med nära till skratt.
Tjänsten innebär även att ingå i schemalagd beredskap som chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du dessutom tidigare arbetat som chef inom äldreomsorgen är det meriterande. Du ska vara väl insatt i den lagstiftning som styr verksamhetsområdet och ha förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.
Erfarenhet av att driva och genomföra kvalitetsförbättringar är ett plus.
Som person är du en trygg och tydlig kommunikatör med god självkännedom och integritet, och detta speglas i ditt sätt att arbeta.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett kravAnställningsvillkor
Vi tillämpar möjlighet till löneväxling, flextid och har ett förmånligt friskvårdsbidrag för att möjliggöra god balans mellan arbete och fritid.
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
