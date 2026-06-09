Enhetschef hemtjänst
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Sjukvårdschefsjobb / Söderhamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Söderhamn
2026-06-09
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Vi söker nu en engagerad enhetschef till ett av våra hemtjänstområden. Är du intresserad av en ny utmaning, där du får vara med och möta framtidens behov och driva äldreomsorgens frågor framåt? Då kan du vara rätt enhetschef för oss. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
I arbetet som enhetschef inom hemtjänst hos sektor Välfärd har du en operativ ledarroll där du arbetar med områden som rör arbetsmiljö, ekonomi och planering på enheten. En stor del av arbetet handlar om att kunna leda genom andra, det är därför viktigt att du kan delegera arbetsuppgifter. Du ansvara för verksamhet och arbetsledning för att tillsammans med dina medarbetare göra skillnad för människor i Söderhamns kommun. Då verksamheten och målgruppen ofta förändras är det viktigt att du kan anpassa dig och verksamhetens resurser till de behov som finns. I delar av det administrativa arbetet kommer du att ha ett stöd i form av en team samordnare. I arbetet krävs att samverkan sker med andra yrkeskategorier som finns runt brukaren, det kan vara sjuksköterskor, rehab, handläggare mfl.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi bedriver hemtjänst i hela kommunen och de åtta hemtjänst enheterna utgör kärnan i verksamheten och ansvarar för att utföra insatser i brukarnas egna hem. Arbetet präglas av:
• Nära omsorg där personalen dagligen möter brukarna i deras vardag.
• Helhetssyn med fokus på både praktiska insatser och socialt stöd.
• Självständighet och ansvar där varje enhet planerar och genomför sitt arbete utifrån lokala behov.
• Från 1 mars har stora delar av hemtjänstens insatser gått över till IUB(insatser utan behovsprövning), vilket innebär att vi är på en mycket spännande utvecklingsresa, där vi bygger bron medan vi går på den.
Varje enhet har sin egen arbetsgrupp och ledning, vilket skapar goda förutsättningar för:
• Kontinuitet för brukarna
• Nära ledarskap
• Stark teamkänsla
• Personcentrerat och förebyggande arbetssätt
Viktigt att ändå poängtera att vi hjälper varandra över enhetsgränser vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och som har gett dig goda kunskaper inom socialrätt och socialt arbete.
Som person är du trygg i din yrkesroll och kan självständigt fatta beslut och agera utifrån professionella bedömningar. Du har ett gott bemötande och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor är det viktigt att du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till konstruktiva lösningar även i utmanande situationer. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du kan hantera förändringar och hålla uppsatta tidsramar. Du har också förmåga att skapa motivation, engagemang och delaktighet och kan tydliggöra övergripande mål och förväntningar kring ditt och enhetens uppdrag.
Körkort för bil är ett krav för tjänsten liksom goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annons kanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Susanne Wikström, Vision 027075000 Jobbnummer
9956022