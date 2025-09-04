Enhetschef Habilitering barn och ungdom
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
I ditt uppdrag som enhetschef för mottagningen kommer det vara fokus på att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
Förändringsarbete är en viktig del i arbetet. Du planerar, leder och utvecklar verksamheten med patienten i fokus utifrån Habilitering & Hälsas mål.
I ditt chefsuppdrag ingår:
Ansvara för enhetens verksamhet och utveckling
Personal- och arbetsmiljöansvar
Driva arbete kring struktur och arbetssätt som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet
Representera enheten i regionala sammanhang och flertal olika forum med samarbetspartners
Ansvara för enhetens ekonomi och budgetarbete
Ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom enheten
Du har personalansvar för ca 20-25 medarbetare och driver det dagliga arbetet på mottagningen. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer ingå i regionala grupper och ha vissa regionala uppdrag. Du kommer arbeta i nära samarbete med cheferna på enheten i Vänersborg och ni tillsammans ansvarar för samverkan i Fyrbodalsområdet.
Din basplacering är på mottagningen i Uddevalla. Resor inom regionen förekommer och arbete på annan ort inom Västra Götaland sker vissa dagar i månaden.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor och medarbetare med hög kompetens
Ett variationsrikt arbete med möjlighet att utveckla verksamhet och arbetssätt
Kompetensutveckling utifrån dina och verksamhetens behov
Gemensamma förmåner för alla anställda inom Västra GötalandsregionenOm företaget
Habilitering Uddevalla barn och ungdom ger utredande och behandlande insatser till barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning.
Vi har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. På mottagningen arbetar ca 20-25 medarbetare under samma tak och i roller som administratör, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska och specialpedagog.
Om dig
Vi söker dig som har minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, med fördel inom något av de yrken som finns på mottagningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete eller har vidareutbildning inom barnmedicinska området eller funktionsnedsättning.
Du är en trygg chef med chefserfarenhet inom offentlig hälso- och sjukvård gärna inom barnverksamheter, alternativt omsorgsverksamhet. Du har tidigare erfarenhet av att leda i förändring och utveckla verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga som främjar ett arbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. För att lyckas och trivas i rollen har du en god organisatorisk förmåga, är målinriktad och ser till hela verksamheten. Du är framåtriktad och har vilja och mod att tänka nytt, i samverkan med kollegor och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor kring dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
