Enhetschef, Göteborg
2026-04-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Publiceringsdatum2026-04-20
Hälsoodontologiska avdelningen ska utveckla och driva Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också samla, förvalta och utveckla kompetens inom munhälsofrågor.
Västra Götalandsregionen ansvarar i samverkan med kommunerna i länet för att personer med omfattande omsorgsbehov skall få hjälp i hemmet av Uppsökande tandvårdsverksamhet.
Som enhetschef för den Uppsökande tandvårdsverksamheten blir ditt uppdrag att utveckla och leda en driftorganisation kopplad till Hälsoodontologiska avdelningen.
Målgruppen för den uppsökande tandvårdsverksamheten är personer i alla åldrar med särskilda behov av tandvårdsinsatser, och med behov av särskilt stöd enligt Tandvårdslagen. Syftet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen, samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen att klara den dagliga munvården.
Folktandvården Västra Götaland är mitt i en organisationsförändring som innebär att den Uppsökande tandvårdsverksamheten utvecklas som en sammanhållen central funktion i regionen, inledningsvis i Göteborg med omgivande kommuner.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Som enhetschef får du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och leder den Uppsökande andvårdsverksamheten
• Uppdraget innebär att omorganisera nuvarande klinikbaserade modell till en sammanhållen central funktion inom Folktandvården Västra Götaland och planera inför ett breddinförande i hela Västra Götaland
• Uppdraget är att utveckla munhälsoperspektiv i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen inom Västra Götaland
• I uppdraget skall integreras och utvecklas erfarenheter från arbete med Tandhygienist inom kommunal verksamhet (TAIK)
• Analysera och utvärdera effekten av organisationsförändringen
Tjänstgöringsgraden för uppdraget är 100% med möjlighet att kombinera tjänsten med klinisk tjänst vid annan klinik eller andra uppdrag.
Tandläkare eller tandhygienist med omfattande erfarenhet av arbete inom äldretandvård och folkhälsoarbete. Särskild vikt läggs vid erfarenhet från Uppsökande verksamhet, och god kännedom om Folktandvården Västra Götaland.
Erfarenhet från lednings- och samordningsuppgifter är önskvärd. Stor vikt läggs vid erfarenheter från att leda förändringsprocesser och personliga egenskaper som i denna roll innebär att du är initiativtagande och har förmåga att sätta igång aktiviteter och också uppnår resultat. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Eftersom du också förväntas ha många kontaktytor och presentera vårt arbete i många sammanhang behöver du ha god samarbetsförmåga samt kunna kommunicera på ett lyhört, tydligt och engagerat sätt.
I rollen som enhetschef är det även viktigt att ha en strategisk och övergripande helhetssyn samt en god analytisk förmåga och pedagogisk erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Hälsoodontologiska enheten Jobbnummer
9862852