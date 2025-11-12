Enhetschef Gata och väg, norra Skellefteå
2025-11-12
Vill du leda både människor och projekt som gör att vardagen fungerar för tusentals invånare? Som enhetschef för Gata och väg i arbetsområde Norr får du en bred och varierande roll där du kombinerar ledarskap, planering och praktiskt närvaro ute i verksamheten. Här får du frihet att planera, ta egna beslut och se konkreta resultat - från idé till färdig väg, park eller anläggning.
DIN ROLL
Som enhetschef ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av gator, vägar, VA-nät, parker, lekplatser och annan infrastruktur i Kåge, Byske, Jörn och Boliden. Det innebär både planering av kommunens bygg- och anläggningsprojekt samt att säkerställa att vardagens underhållsarbeten blir gjorda.
Du leder en grupp på sju anläggningsarbetare och en parkarbetare och är både chef och arbetsledare. Det betyder att du ibland ger praktiska instruktioner i fält, men också att du får arbeta långsiktigt med planering, ekonomi, personal och utveckling. En stor del av uppdraget rör drift av enskilda vägar - ett arbete som kräver flexibilitet, bilkörning och en förmåga att hitta rätt lösning även när du är ensam ute.
Rollen är omväxlande med ungefär hälften av tiden på kontoret och hälften ute i verksamheten. Du har nära dialog med både medarbetare, invånare, entreprenörer och andra förvaltningar. I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring under vinterhalvåret, där du ansvarar för att verksamheten fungerar även utanför ordinarie arbetstid.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För den här rollen behöver du ha en utbildning inom väg- och vattenbyggnad eller motsvarande praktisk erfarenhet från anläggningsområdet. Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera både i tal och skrift på svenska, och har vana av att arbeta med ekonomi, uppföljning och olika verksamhetssystem. Goda IT-kunskaper är därför en självklar del i din verktygslåda. Eftersom tjänsten innebär mycket bilkörning behöver du ha B-körkort för manuell växellåda. Har du dessutom utbildningar som Bas P/U eller Arbete på väg ser vi det som meriterande.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att vara chef, med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du behöver inte komma in som färdig ledare, men vi värdesätter om du har byggt upp erfarenheter som gör att du tryggt kan kombinera arbetsledning med ett närvarande chefskap. Har du även insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation är det en styrka - det kan du ha fått med dig på olika sätt, till exempel genom samarbete med myndigheter, entreprenörer eller andra offentliga aktörer.
Din analytiska förmåga gör att du kan väga olika behov mot varandra och förklara prioriteringar på ett tydligt sätt. Som person är du lösningsorienterad, tydlig och trygg i dina beslut. Du trivs i mötet med människor och kan bygga bra relationer med både medarbetare, invånare och samarbetspartners. Framför allt gillar du att kombinera ledarskap med praktiskt engagemang och att se konkreta resultat av det ni gör tillsammans.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av verksamheten för drift och underhåll inom avdelningen Gator och parker, som i sin tur ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad. Här arbetar omkring 60 personer med att sköta kommunens gator, vägar, parker, lekplatser, VA-ledningsnät och torgytor - ofta i nära samarbete med andra enheter och entreprenörer.
I arbetsområde Norr finns ett litet men sammansvetsat team som uppskattar friheten, variationen och känslan av att se resultat av sitt arbete. Tillsammans bidrar ni till att vardagen fungerar för både invånare och verksamheter i Skellefteå kommun - året om.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester förekommer som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
