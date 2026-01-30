Enhetschef funktionsstöd
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Karlskoga Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlskoga
2026-01-30
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Socialförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Organisationen ingår i område funktionsstöd, socialförvaltningen, består av 6 enhetschefer, leds av verksamhetschef.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Leda gruppbostäder inom LSS. God kännedom om personalplanering och budgetarbete samt god ekonomisk analytisk förmåga. Personalansvar med god kännedom om lagstiftningar inom arbetsmiljö och arbetsrättsliga lagar. God kännedom om LSS-lagstiftning och förmåga att säkerställa att insatserna håller god kvalitet ur ett brukarperspektiv. Rollen kräver god kommunikativ förmåga samt ett rättssäkert och tydligt ledarskap.Kvalifikationer
För att vara den vi söker ska du:
* ha en relevant akademisk utbildning
* goda kunskaper om LSS-lagstiftning, socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen samt arbetsrättsliga lagar
* dokumenterad erfarenhet att leda LSS-verksamhet, gruppbostäder
* god förmåga att leda medarbetare mot uppsatta mål utifrån lagstiftning samt väl förtrogen med tillitsbaserat ledarskap
* väl insatt i budgetarbete. Vana och erfarenhet att arbeta i olika digitala system.
Din analytiska förmåga är god och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Du ska vara trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du är en vass lagspelare och har lätt att skapa goda relationer, bekväm i att ta beslut och får saker att hända. Du drivs av att utveckla och att få din verksamhet att fungera så väl som möjligt. Det är viktigt att du kan balansera ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi med precision och professionalism.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2026-00087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef funktionsstöd
Tina Lindstedt 0586-618 50 Jobbnummer
9713718