Enhetschef funktionsstöd
2026-01-12
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Det innebär bland annat att du ska sätta mål för och utveckla verksamheten samt kvalitetssäkra arbetssätt. I din roll som enhetschef ingår personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar. Du förväntas ta ett stort eget ansvar och aktivt bidra till positiva resultat för både den egna enheten och hela verksamhetsområdet. Vi jobbar med samarbete och samverkan på flera nivåer och ser detta som en viktig del i arbetet. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att relatera det egna ansvarsområdet till förvaltningen som helhet.
Som enhetschef för uppdraget ansvarar du för ca 20-25 medarbetare som arbetar med någon av insatserna inom LSS. Du har förmånen att leda och utveckla arbetet tillsammans med dina medarbetare och har ansvaret för att insatserna till den enskilde håller god kvalité som utformas utifrån individens behov och önskemål.
Vi arbetar kontinuerligt med att skapa rimliga förutsättningar och en god arbetsmiljö för de enhetschefer som arbetar hos oss. Vi erbjuder ett spännande uppdrag i en verksamhet med stor utvecklingspotential, där du får stöd och utveckling i ditt ledarskap samt en individuell introduktion.
Vi söker dig med adekvat utbildning och med erfarenhet av ledarskap inom LSS. Du ska ha erfarenhet av arbete med de målgrupper LSS omfattar samt goda kunskaper om LSS-lagens intentioner och regelverk. Du ska ha intresse och engagemang för att leda verksamheten mot uppställda mål. Som person är du drivande, engagerad och omvärldsorienterad. Du har också förmåga att genom öppenhet och dialog skapa goda relationer och ett gott samarbete såväl inom den egna enheten som med andra samarbetspartners. Vi värdesätter din personliga lämplighet högt.
Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt och har förmågan att omvandla definierade mål till konkret handling. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.
Vi utgår från att du har god förståelse och förmåga till helhetsperspektiv kring de ofta komplexa frågor och processer som rör våra insatser. Vi lägger ett stort värde i en positiv och lösningsfokuserad inställning. Vidare tar du tillvara på medarbetarnas potential och styrkor.Kvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Erfarenhet av att leda liknande verksamhet är meriterande.
Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Gör det som krävs för ett gott resultat.
Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn.
Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och snabbt hittar lösningar på uppkomna problem.
Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Ser logik och samband i en komplex miljö.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
