Enhetschef Försörjningsstöd till socialförvaltningen
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Avdelning Försörjningsstöd i socialförvaltningen Nordost är i ständig förändring och vi söker dig som vill vara med och utveckla avdelningen tillsammans med oss. Ett viktigt mål för oss är att våra enhetschefer skall ha en god arbetsmiljö med ett rimligt antal medarbetare.
Vi söker nu en engagerad enhetschef som vill vara en del i denna utveckling och vara med och göra skillnad för dem vi är till för. I förvaltningen arbetar vi med ett brett spektrum av sociala frågor. Avdelningen består av åtta enheter. Vi har ett aktivt samarbete mellan våra olika verksamheter med brukarens bästa i fokus. Omvärldsbevakning och samverkan med interna och externa aktörer samt organisationer är viktiga framgångsfaktorer i verksamhetens utveckling.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag innebär att du leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål, planer och en rättssäker handläggning. Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser samt att utveckla samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Som enhetschef ansvarar du självständigt för enheten med uppdrag från avdelningschef och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Som enhetschef ingår du i ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för helheten och stöttar varandra i olika frågor. Du ingår även i nätverk över staden med andra chefer för att hålla samman frågorna för Göteborgs Stad. Inom förvaltningen finns en mångfald av kompetens och vilja till att utvecklas tillsammans. Du har självklart även tillgång till våra stödfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, HR, ekonomi och administration.
Socialförvaltningen Nordost är en förvaltning med ett spännande utvecklingsarbete där du kan få möjligheten att vara en del av detta. Hos oss är mångfald en självklar del av vårt arbete. Vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du som söker behöver ha gedigen erfarenhet inom socialtjänstområdet som chef, arbetsledare eller förste socialsekreterare. Du behöver ha god kunskap om lagstiftning inom området ekonomiskt bistånd men också inom områden som arbetsrätt, socialtjänstlagen och förvaltningslagen. För tjänsten krävs också att du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Eftersom dokumentation är en central del av enhetschefens uppdrag krävs det att du har god vana att arbeta med dokumentation och uppföljning. Goda IT-kunskaper är ett krav och det är meriterande om du tidigare arbetat i stadens system som t.ex. treserva, personec m.m. Du behöver ha god förståelse i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du talar fler språk utöver detta. Har du gått en chefsutbildning som t.ex. morgondagens chef eller annan likvärdig utbildning är det meriterande.
I rollen som enhetschef behöver du vara analytisk, förändringsorienterad och lyhörd. Du ser möjlighet till förändring och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Vidare ser vi att du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter och kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Att arbeta hos oss förutsätter lyssnande och lärande, närvaro och lyhördhet. Det dagliga arbetet kan innehålla både oväntade och svårhanterade situationer och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll och kan ge råd och stöd till dina medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Rebecka Hammarström, Akademikerförbundet SSR 031-3667032 Jobbnummer
9844843