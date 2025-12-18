Enhetschef föreningsstöd och service
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi på avdelningen för idrott och friluftsliv en ny kollega i form av en chef för enheten Föreningsstöd och service. Som enhetschef ansvarar du för arbetsmiljö, ekonomi, personal och verksamhet. I ditt uppdrag ingår att leda och utveckla avdelningens stöd till föreningslivet i form av bidrag, lokalbokning och föreningsservice. Dina arbetsuppgifter spänner över flera områden där samarbete med kommunens olika förvaltningar och externa intresseorganisationer är en mycket viktig del.
Idag arbetar fyra medarbetare med föreningsstöd, men enheten växer och under 2026 kommer vi att etablera en ny verksamhet i form av en fritidsbank och ytterligare medarbetare kommer att rekryteras. Genom fritidsbanken får fler möjlighet till en aktiv fritid genom gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning. Med anledning av den nya satsningen söker vi ytterligare en enhetschef till vår ledningsgrupp. Du kommer att ansvara för att starta upp fritidsbanken och att utveckla arbetsprocesserna för hela enheten, med ett tydligt fokus på digitalisering och effektiva flöden.
Vi står inför en spännande framtid med flera nya utvecklingsprojekt på gång. Vi ser att efterfrågan på våra idrottsanläggningar ökar och att allt fler föreningar vänder sig till oss för stöd och bidrag. Vi söker dig som vill driva utveckling för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre och mer tillgängligt stöd för kommunens idrotts- och friluftsföreningar. Det kan till exempel innebära att effektivisera och modernisera hanteringen av bidragsansökningar och lokalbokningar, för att både underlätta för våra föreningar och för att optimera det interna arbetet.
Vi kan erbjuda dig ett sammanhang, både inom avdelningen Idrott och friluftsliv och i Kultur- och fritidsförvaltningen, där du kan utvecklas i yrkesrollen och finna gott stöd från chef och medarbetare.
Din arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen med dess cirka 260 medarbetare erbjuder en mångfacetterad kultur- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen står inför nya spännande utmaningar såsom byggnation av nya idrottsarenor, satsning på mer offentlig konst och utveckling av kreativa mötesplatser.
Avdelningen idrott och friluftsliv består av tre enheter som arbetar med idrotts- och friluftsutveckling, anläggningsdrift och föreningsstöd. I avdelningen hanteras såväl bidrag till idrotts- och fritidsföreningar som fördelning och bokning av tider i kommunens idrottsanläggningar. Avdelningens arbete utgår från Stångebrohallen och Apotekaregatan, i hjärtat av centrala Linköping. Vi är idag tio personer som arbetar med idrotts- och friluftsfrågor på avdelningskontoret och ytterligare 25 personer som arbetar med drift av idrotts- och friluftsanläggningar.
Linköpings kommun har under senare år uppmärksammats för sitt arbete med det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet, vilket lett till utmärkelser som Sveriges mest jämställda idrottskommun och Sveriges bästa breddidrottskommun.
Vill du vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen och bidra till att fler kan vara aktiva genom hela livet? Då är det förmodligen dig vi söker.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen inom exempelvis statsvetenskap, idrottsvetenskap, samhällsplanering eller annan inriktning som är relevant för uppdraget.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har tidigare chefserfarenhet med ansvar för personal och verksamhet. Det är även viktigt att du kan uttrycka dig tydligt i skrivna underlag och känna dig trygg vid muntliga presentationer, varav god svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Då du kommer att samverka med representanter från föreningslivet/civilsamhället är det starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som föreningsaktiv, styrelseledamot, ungdomsledare eller liknande uppdrag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer och har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och förändringsprocesser.
För att trivas och lyckas i tjänsten känner du dig trygg i din roll som ledare och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos din omgivning. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, både internt i närmaste arbetsgruppen likväl som med externa samarbetspartners. Du ser till helheten och du styrs av mål- och resultat i din planering och agerande. Då förvaltningen är inne i en föränderlig fas är det samtidigt viktigt att du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi använder oss av personlighet- och problemlösningstester i rekryteringen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16355
Idrottsutvecklingschef
