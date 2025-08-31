Enhetschef förebyggande och stödjande enheten
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Förebyggande och stödjande enheten
Hos oss på myndighetsavdelningen arbetar vi varje dag för att människor ska få det stöd och den omsorg de behöver - enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Avdelningen omfattar fyra enheter: handläggarenheten, mottagningsenheten och funktionshinderenheten, där vi ansvarar för att utreda, besluta om och följa upp insatser. Den fjärde enheten, förebyggande och stödjande enheten, är under uppbyggnad och befinner sig i ett utvecklingsskede.
Vi är ett engagerat gäng på cirka 60 kollegor som brinner för att göra skillnad, och nu söker vi en enhetschef som vill ta täten i att bygga upp enheten som fokuserar på förebyggande och stödjande insatser. Publiceringsdatum2025-08-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden för vår förebyggande- och stödjande enhet. Verksamheten är redan delvis etablerad med fem engagerade och kompetenta medarbetare som du kommer att få leda. Enheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där struktur, arbetssätt och insatser behöver vidareutvecklas och förstärkas - och här spelar du en nyckelroll.
Som enhetschef får du både ett strategiskt och operativt ansvar för att driva utvecklingen av förebyggande och stödjande insatser. Du blir en viktig kraft i att skapa värde för människor, främja samverkan mellan olika aktörer och bygga långsiktigt hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
I ditt uppdrag ingår bland annat att
- Leda ett team av kompetenta och engagerade medarbetare samt rekrytera vid behov
- Skapa strukturer, rutiner och arbetskultur som gör att verksamheten fungerar och utvecklas
- Ha strategiskt och operativt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö
- Driva utvecklingsfrågor i nära samverkan med interna och externa aktörer
- Säkerställa att våra insatser håller hög kvalitet och når uppsatta mål
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du bidrar direkt till människors livskvalitet. Du får möjlighet att påverka både organisationen och dess arbetssätt, samtidigt som du ingår i en stödjande och samarbetsinriktad avdelning där vi värnar om varandra och arbetar tillsammans för att lyckas. Du ingår som en viktig part i avdelningens ledningsgrupp och du får goda möjligheter till utveckling - både för din egen del och för verksamheten som helhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleexamen omfattande minst 180 högskolepoäng. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, och har tidigare framgångsrikt lett verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Du brinner dessutom för ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt och drivs av att göra skillnad på både individ- och organisationsnivå
Meriterande är om du har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning, har erfarenhet av att leda förebyggande verksamhet, har arbetat i en politiskt styrd organisation eller tillsammans med brukar- och intresseorganisationer.
Som person är du är en trygg och insiktsfull ledare som motiverar, engagerar och skapar delaktighet. Med tydlig riktning och strategiskt helhetsperspektiv leder du mot gemensamma mål. Du samarbetar väl, är lyhörd och hanterar kommunikation och konflikter konstruktivt. Din analytiska och kreativa förmåga hjälper dig att lösa komplexa frågor och omsätta idéer i praktiken.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
