Enhetschef för utredningsgrupp barn- och unga
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Karlskrona Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlskrona
2026-07-24
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Social- och funktionsstödsförvaltningen arbetar för att skapa goda livsvillkor för kommunens invånare. Vi söker nu en enhetschef till en av våra tre utredningsgrupper inom barn- och ungdomsområdet.
Tjänsten är placerad inom avdelningen Gemensam myndighet och hälso- och sjukvård, som ansvarar för myndighetsutövning inom flera verksamhetsområden med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och utveckling.
Som enhetschef blir du en viktig del i avdelningen och bidrar tillsammans med övriga chefer till verksamhetens utveckling samt goda förutsättningar för medarbetare och invånare. Du har stöd av verksamhetssamordnare i kvalitets- och verksamhetsfrågor samt av förvaltningens utvecklingsavdelning i utvecklings- och förändringsarbete.
Förvaltningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på omställningen till den nya socialtjänstlagen och utvecklingen av en mer förebyggande, kunskapsbaserad och tillgänglig socialtjänst. Barns och ungas behov står i centrum.
Som enhetschef får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens socialtjänst i Karlskrona kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Utredningsgrupperna ansvarar för utredning, bedömning och uppföljning av insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Som enhetschef leder du en grupp med kvalificerade medarbetare som arbetar med komplexa och ofta angelägna ärenden.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert, professionellt och med barnets bästa i fokus.
Uppdraget innebär fullt verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar (VEPA). Du leder, stödjer och utvecklar medarbetarna i deras uppdrag samt säkerställer att verksamheten når uppsatta mål avseende kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och utveckla verksamheten utifrån lagstiftning, politiska mål och förvaltningens styrning.
• Skapa förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap.
• Säkerställa en rättssäker handläggning och dokumentation enligt gällande lagstiftning.
• Driva och följa upp kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.
• Ansvara för verksamhetens budget och resursplanering.
• Samverka med interna och externa aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård, polis, region och andra samverkansparter.
• Bidra till avdelningens strategiska utveckling tillsammans med övriga chefer.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomsområdet
• God kunskap om aktuell lagstiftning, särskilt SoL, LVU samt annan relevant socialrättslig lagstiftning
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av att leda medarbetare, projekt eller verksamhet eller tidigare chefsuppdrag är meriterande.
Du har ett starkt engagemang för barn och ungas bästa. Med ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för engagerade medarbetare, god arbetsmiljö och insatser av hög kvalitet för barn, unga och deras familjer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-12 .
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Sofia Wildros sofia.wildros@karlskrona.se +46455303103 Jobbnummer
10010613