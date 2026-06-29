Enhetschef för teknik- och gatudrift
Sigtuna kommun, Teknik och gatudriftsenheten / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Teknik- och gatudriftsenheten är en del av tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadskontoret. Tekniska avdelningen ansvarar för driften i kommunen och består av fyra enheter: Park- och miljödriftsenheten, trafikdriftsenheten, teknik- och gatudriftsenheten samt idrottsenheten.
Teknik- och gatudriftsenheten har en nyckelroll i att säkerställa att kommunens gator och offentliga miljöer fungerar i vardagen och utvecklas i takt med kommunens tillväxt. Enheten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gatudriften samt för nyanläggningsprojekt inom gator, parkmiljöer, skol- och förskolegårdar samt vatten- och avloppsanläggningar. I det dagliga arbetet ingår bland annat beläggnings- och asfaltunderhåll, dagvattenhantering, vägbelysning, snöröjning och arbete med trafikmiljöer. Enheten har också en viktig roll i projektledning och samverkan i anläggningsprojekt kopplade till kommunens utveckling.
Vi satsar på våra medarbetare genom goda möjligheter till kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och stora satsningar i det offentliga rummet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Är du vår nya enhetschef som med trygghet, lugn och tydlighet leder och utvecklar verksamheten?
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för verksamhet, personal och budget. Enheten består av 17 medarbetare, inklusive anläggningsarbetare och arbetsledare.
Du rapporterar till chef för teknisk avdelning och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Där bidrar du, utöver ansvaret för den egna enheten, med ett helhetsperspektiv och deltar aktivt i avdelningens utvecklings- och förändringsarbete. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, där du samarbetar med beställare, projektorganisation och externa aktörer. Du ansvarar för att driva verksamheten med fokus på fungerande drift, långsiktig planering och effektiva arbetssätt. Vinter- och jourberedskap ingår i chefsuppdraget, där du har det övergripande ansvaret för kommunens vinterväghållning och själv deltar i beredskapen.
Det här är en roll där du har en central funktion i att utveckla kommunens gatudrift och anläggningsverksamhet i praktiken. Som enhetschef verkar du i en verksamhet i stark tillväxt, där du får stort utrymme att påverka hur drift och projekt fungerar tillsammans i den dagliga verksamheten och i samhällsbyggnadsprocessen.
Du arbetar nära verksamheten och har ett tydligt mandat att driva frågor framåt och utveckla arbetssätt och lösningar. Rollen innebär en vardag där du både är närvarande i verksamheten och bidrar till beslut som får direkt påverkan på kommunens offentliga miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av en chefsroll med personal- och budgetansvar och som känner dig trygg i ditt ledarskap. Du har god systemvana samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Utöver detta så har du även erfarenhet av gatudrift och anläggningsprojekt och innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, har genomgått ledarskapsutbildningar samt har BAS U-utbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och förändringsledning samt vana att bidra i ledningsgrupp med fokus på verksamhetens helhet och långsiktiga utveckling.
För att trivas och lyckas i rollen är du en målmedveten och resultatorienterad ledare som arbetar strukturerat och driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet och goda resultat. Du är trygg i dig själv och i ditt ledarskap, även i utmanande situationer, och har förmåga att fatta beslut, stå för dina åsikter samt skilja på sak och person. Vidare är du kreativ, med förmåga att se nya möjligheter och hitta effektiva lösningar på både nya och återkommande utmaningar. Som person är du samarbetsorienterad och prestigelös, med lätt för att bygga goda relationer, skapa engagemang och arbeta för lösningar som gynnar verksamhetens helhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev. Under rekryteringsprocessen kan arbetsprov och tester förekomma.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Teknik och gatudriftsenheten Kontakt
Chef Teknisk Avdelning
Mikael Henning mikael.henning@sigtuna.se Jobbnummer
9982395