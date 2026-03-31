Enhetschef för System Förvaltning, IT och Digitaliserings avdelningen
2026-03-31
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du vara med och forma framtidens digitala Värmdö? Vi söker nu en engagerad och strategisk ledare till rollen som Enhetschef för systemförvaltning - en nyckelroll i vår satsning på att stärka kommunens digitala förmåga.
IT och digitalisering har en central funktion i att stödja kommunens verksamheter i deras utveckling och service till medborgarna. Genom moderna IT-lösningar, tjänster och processer skapar vi ett verksamhetsstöd med hög tillgänglighet och kvalitet. För att ytterligare stärka detta arbete etablerades en ny avdelning för IT och digitalisering inom kommunledningskontoret från och med 1 januari 2026. Som enhetschef för systemförvaltning får du ett strategiskt och operativt viktigt uppdrag i en stimulerande miljö där du dagligen bidrar till samhällsnytta. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark samarbetskultur.
Ditt uppdrag
Du rapporterar direkt till avdelningschefen för IT- och digitaliseringsavdelningen och leder enheten för systemförvaltning - en av tre enheter inom avdelningen.
Införandet av systemförvaltningen pågår för närvarande i organisationen. I din roll kommer du att ha det uttalade ansvaret för att driva detta arbete i mål och slutföra etableringen av förvaltningsstrukturen.
Ditt huvuduppdrag är att förutom ansvara för systemförvaltnings-enheten, vidareutveckla hur Värmdö kommun organiserar sin systemförvaltning. Du har det övergripande ansvaret för kommunensförvaltningsmodell, vilket inkluderar att säkerställa att den används effektivt och följs upp systematiskt ute i verksamheterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Personal- och budgetansvar: Du leder, coachar och utvecklar dina medarbetare samt ansvarar för enhetens ekonomi, budget och prognostisering.
• Taktisk och strategisk förvaltning: Du arbetar med taktiska frågor rörande systemförvaltning och hanterar leverantörsstyrning på både taktisk och operativ nivå.
• Modellansvar: Du ansvarar för att vidareutveckla systematiskt arbetssätt och följa upp tillämpningen av kommunens förvaltningsmodell.
• Ansvar för slutförande: Säkerställa att det pågående införandet av systemförvaltningsmodellen fullföljs och integreras fullt ut i kommunens olika verksamhetsområden.
• Samverkan: Du bygger förtroendefulla relationer med systemägare, verksamhetsspecialister och externa leverantörer för att säkerställa att IT-miljön stödjer verksamhetens behov.
Vi söker en trygg ledare med förmåga att se helheten utan att förlora sinnet för detaljer. Du är pragmatisk, taktisk och flexibel, med en strategisk höjd i ditt tänkande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din erfarenhet
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, ekonomi eller motsvarande.
• Dokumenterad chefserfarenhet med god kompetens inom ekonomi och budgetarbete.
• Erfarenhet av att implementera och utveckla förvaltningsmodeller i komplexa organisationer.
• God förmåga att kommunicera pedagogiskt på svenska och engelska med intressenter på alla nivåer.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom kommunal eller offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av projektledning och förändringsledning.
Dina personliga egenskaper
Ledarskap
Strategisk
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen avser heltid. För den här tjänsten kommer bakgrundskontroll samt eventuellt en säkerhetsprövning genomföras och är förutsättning för anställning.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för din start och en smidig överlämning, är tanken att du inledningsvis kommer att gå parallellt med nuvarande innehavare av rollen. Intervjuer sker löpande så inkom med din ansökan redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
IT- och digitaliseringsavdelningen, Enheten för systemförvaltning Kontakt
Per Österberg 08-57047093 Jobbnummer
9828997