Enhetschef för subspecialiserade verksamheter på BUP
Region Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-03-12
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med att leda och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarnas län? Då kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete i Falun som enhetschef för de subspecialiserade verksamheterna på BUP.
BUP Dalarna, som har till uppdrag att utgöra specialistnivå för att tillhandahålla verksamhet för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykiatrisk problematik, består av både länsgemensamma funktioner och av öppenvårdsverksamhet på 5 olika enheter som idag drivs enl. LOV (lagen om valfrihet).
Detta 1:a linjens chefsuppdrag avser de subspecialiserade verksamheterna på BUP; Tornet och Familjeterapienheten.
Tornets huvuduppdrag är att vara en länsgemensam enhet som specialiserat sig på ätstörningar och som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med medicinska, psykologiska och sociala aspekter.
Familjeterapienheten arbetar med psykoterapeutiska insatser i form av intensiv familjeterapi (IFT) samt ger insatser för små barn med späd- och småbarnspsykiatriska symtom och/eller betydande riskfaktorer för att utveckla symtom.
Som enhetschef för dessa ovannämnda enheter kommer du ha ett nära samarbete med dina chefskollegor i länet för att hitta den bästa vården för patienterna och delta i utvecklingsarbetet för mottagningarna och för hela BUP. Din placering är i Falun.
Som enhetschef handlar ditt uppdrag om att
leda och fördela arbete på dina enheter och utveckla verksamheten tillsammans med de medarbetare som ingår i din grupp. Just nu pågår även en översyn av lokaler som berör båda enheter.
ha ett övergripande ansvar för patienterna och vårdprocesserna, personalansvar för din medarbetargrupp samt ett ekonomiskt ansvar för dina enheter.
ingå i BUP:s ledningsgrupp.
samverka både internt inom BUP, inom divisionen och gentemot andra interna och externa aktörer som tangerar verksamheten är en viktig del i uppdraget.
Du har även ett generellt ansvar att tillsammans med dina chefskollegor verka för "en BUP" utifrån ett helhetsperspektiv där tillgänglig, likvärdig specialistvård är det starka ledmotivet. Tjänsten innebär ett chefsförordnande på 3 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Akademisk utbildning, gärna inom grundprofession som finns inom BUP (t.ex. sjuksköterska, socionom, psykolog)
Erfarenhet av arbete som chef/ledare
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet inom barnpsykiatriskt och/eller psykiatriskt arbete
Erfarenhet av att leda legitimerad hälso- och sjukvårdspersonalDina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande person med god samarbetsförmåga och ett stort intresse för att se dina medarbetare växa och utvecklas. Du har en god kommunikationsförmåga: hanterar frågor och problem direkt och öppet, tar emot och kan ge konstruktiv feedback. Du har självinsikt om dina egna förmågor och är villig att ta emot hjälp när det behövs för verksamhetens bästa. Ditt engagemang och din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat och hög delaktighet där alla samarbetar för hög tillgänglighet och för bästa behandlingskvalitet.
Välkommen med ansökan om du blir nyfiken på detta uppdrag!Så ansöker du
Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
